Тепер росіянина судитимуть у Сєвєродонецьку на Луганщині. Проти нього порушили кримінальну справу одразу за 3 статтями.

Цікаво Причетний до спецслужб Росії: з'явились подробиці щодо підозрюваного у вбивстві Хангошвілі

Для вибуху підготували саморобну бомбу

Слідство з'ясувало, що російський агент ФСБ проник на територію України з Росії. Для скоєння злочину в нього була власноруч виготовлена вибухівка, яку він планував підкласти в автівку українця.



Саморобна вибухівка, яку привіз російський агент

Тепер росіянина судитимуть за 3 статтями:

замах на злочин

терористичний акт

незаконне поводження зі зброєю

Зверніть увагу! Агенту ФСБ за спробу "помсти" загрожує 10 років ув'язнення.

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