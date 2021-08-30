Ім'я обвинуваченого у повідомленні не зазначено. Однак посада його посібника вказує на генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, обвинуваченого у державній зраді та вчиненні терактів.

Читайте також Легендарний доброволець Адам Осмаєв отримав громадянство України

Його також звинувачують у плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Шайтанов був на агентурному зв'язку з полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим.

"За даними слідства, співробітник російських спецслужб за попередньою змовою з діючим на той момент одним із керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, який виконував роль посібника, у період із листопада 2019 року до березня 2020 року організував закінчений замах на вчинення терористичного акту з метою залякування населення", – зазначили в ОГП.

За завданням куратора з ФСБ генерал-майор СБУ на території України підшукував осіб для заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія,

– додали в Офісі генпрокурора.

Обвинуваченому інкримінують організацію закінченого замаху на вчинення терористичного акту (частиною 2 статті 15, частиною 3 статтею 27, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

СБУ затримала Шайтанова у 2020 році Контррозвідники СБУ 14 квітня затримали Шайтанова. Того ж дня слідчі оголосили йому підозру за статтею про держзраду та теракт.

Шевченківський районний суд Києва 15 квітня обрав Шайтанову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Варто зазначити, що у разі доведення провини Шайтанову загрожує тюремне ув'язнення терміном від 12 до 15 років.

Вбивство Аміни Окуєвої: що відомо

Біля селища Глеваха на Київщині 30 жовтня 2017 року невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв.

У підсумку від прицільних пострілів з автоматичної зброї Аміна Окуєва загинула. Натомість Адам Осмаєв зазнав поранення.

У січні 2020 року виконавців було затримано. Наразі слідчі дії тривають. Також здійснюють заходи щодо затримання всіх причетних до злочину.

До теми Вбивство Аміни Окуєвої: повідомили про підозру організатору – це громадянин Росії