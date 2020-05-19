Вбивство Аміни Окуєвої: повідомили про підозру організатору – це громадянин Росії
Про підозру повідомили організатору замовного вбивства добровилиці Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка – Адама Осмаєва. Відбулося це за процесуального керівництва прокуратури Київської області.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Відповідну інформацію відомство оприлюднило у фейсбуці.
Важливо СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють
Детальніше про підозру організатору
Зловмиснику інкримінують такі частини статтей Кримінального кодексу:
- Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням.
- Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними.
- Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою змовою з боку групи осіб.
Що з’ясувало слідство
- За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв.
- У підсумку від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 міліметрів Аміна Окуєва загинула. Натомість Адам Осмаєв зазнав поранення.
- За інформацією правоохронців, підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Росії.
- З метою вчинення умисного вбивства Окуєвої та Осмаєва, він підшукав на території України кілерів. Останні власне і розстріляли автомобіль.
- В січні 2020 року виконавців злочину було затримано. Наразі слідчі дії тривають. Також поліція здійснює заходи щодо затримання всіх причетних до злочину.
- Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.
До теми Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої залишили під вартою: деталі
Хто така Аміна Окуєва: коротко
- Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
- Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
- Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
- Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
- З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на боці України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
- Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
- Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
- Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 08:28 30-річного зірку "Сутінків" Грегорі Бойса знайшли мертвим: обставини смерті
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі