Вбивство Аміни Окуєвої: повідомили про підозру організатору – це громадянин Росії

Про підозру повідомили організатору замовного вбивства добровилиці Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка – Адама Осмаєва. Відбулося це за процесуального керівництва прокуратури Київської області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Відповідну інформацію відомство оприлюднило у фейсбуці. Важливо СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють Детальніше про підозру організатору Зловмиснику інкримінують такі частини статтей Кримінального кодексу: Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними. Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою змовою з боку групи осіб. Що з’ясувало слідство За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв.

У підсумку від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 міліметрів Аміна Окуєва загинула . Натомість Адам Осмаєв зазнав поранення.

. Натомість За інформацією правоохронців, підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Росії.

З метою вчинення умисного вбивства Окуєвої та Осмаєва, він підшукав на території України кілерів . Останні власне і розстріляли автомобіль.

. Останні власне і розстріляли автомобіль. В січні 2020 року виконавців злочину було затримано. Наразі слідчі дії тривають. Також поліція здійснює заходи щодо затримання всіх причетних до злочину.

Наразі слідчі дії тривають. Також поліція здійснює заходи щодо затримання всіх причетних до злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області. До теми Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої залишили під вартою: деталі Хто така Аміна Окуєва: коротко Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.

Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.

Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.

Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.

З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на боці України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".

Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.

Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.