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Вбивство Аміни Окуєвої: повідомили про підозру організатору – це громадянин Росії

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Аміна Окуєва та Адама Осмаєв
Аміна Окуєва та Адама Осмаєв / Сторінка Аміни Окуєвої у фейсбуці

Про підозру повідомили організатору замовного вбивства добровилиці Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка – Адама Осмаєва. Відбулося це за процесуального керівництва прокуратури Київської області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Відповідну інформацію відомство оприлюднило у фейсбуці. 

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Детальніше про підозру організатору 

Зловмиснику інкримінують такі частини статтей Кримінального кодексу:

  • Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням.
  • Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними.
  • Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою змовою з боку групи осіб.

Що з’ясувало слідство

  • За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв.
  • У підсумку від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 міліметрів Аміна Окуєва загинула. Натомість Адам Осмаєв зазнав поранення.
  • За інформацією правоохронців, підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Росії.
  • З метою вчинення умисного вбивства Окуєвої та Осмаєва, він підшукав на території України кілерів. Останні власне і розстріляли автомобіль.
  • В січні 2020 року виконавців злочину було затримано. Наразі слідчі дії тривають. Також поліція здійснює заходи щодо затримання всіх причетних до злочину.
  • Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.

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Хто така Аміна Окуєва: коротко

  • Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
  • Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
  • Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
  • Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
  • З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на боці України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
  • Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
  • Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
  • Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.
Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини політики Новини України Офіс генпрокурора Кримінальні новини Адам Осмаєв Розслідування Вбивство Аміни Окуєвої
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