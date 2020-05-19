Убийство Амины Окуевой: сообщили о подозрении организатору – это гражданин России

О подозрении сообщили организатору заказного убийства добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа – Адама Осмаева. Произошло это под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора. Соответствующую информацию ведомство обнародовало в Фейсбуке. Важно СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают Подробнее о подозрении организатору Злоумышленнику инкриминируют такие части статьи Уголовного кодекса: Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его подготовкой или совершением.



Покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми.



Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору со стороны группы лиц. Что выяснило следствие По данным следствия, 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха на Киевищине неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев.

В итоге от прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 миллиметров Амина Окуева погибла . Адам Осмаев получил ранение.

. По информации правоохранителей, подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин России.

С целью совершения умышленного убийства Окуевой и Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров . Последние собственно и расстреляли автомобиль.

. Последние собственно и расстреляли автомобиль. В января 2020 года исполнители преступления были задержаны. Следственные действия продолжаются. Также полиция осуществляет мероприятия по задержанию всех причастных к преступлению.

Следственные действия продолжаются. Также полиция осуществляет мероприятия по задержанию всех причастных к преступлению. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области. К теме Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой оставили под стражей: детали Кто такая Амина Окуева: коротко Общественная активистка, медик и военнослужащая.

Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.

Женщина исповедовала ислам, поэтому всегда носила хиджаб.

Во время Евромайдан Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-ой Афганской сотни.

С началом боевых бой на Донбассе в июле 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".

Участвовала в ожесточенных боях под Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

Была помощницей тогдашнего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российские власти, так и чеченские.