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Убийство Амины Окуевой: сообщили о подозрении организатору – это гражданин России

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Амина Окуева и Адам Осмаев
Амина Окуева и Адам Осмаев

О подозрении сообщили организатору заказного убийства добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа – Адама Осмаева. Произошло это под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора. Соответствующую информацию ведомство обнародовало в Фейсбуке.

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Подробнее о подозрении организатору

Злоумышленнику инкриминируют такие части статьи Уголовного кодекса:

  • Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его подготовкой или совершением.
     
  • Покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми.
     
  • Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору со стороны группы лиц.

Что выяснило следствие

  • По данным следствия, 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха на Киевищине неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев.
  • В итоге от прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 миллиметров Амина Окуева погибла. Адам Осмаев получил ранение.
  • По информации правоохранителей, подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин России.
  • С целью совершения умышленного убийства Окуевой и Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров. Последние собственно и расстреляли автомобиль.
  • В января 2020 года исполнители преступления были задержаны. Следственные действия продолжаются. Также полиция осуществляет мероприятия по задержанию всех причастных к преступлению.
  • Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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Кто такая Амина Окуева: коротко

  • Общественная активистка, медик и военнослужащая.
  • Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
  • Женщина исповедовала ислам, поэтому всегда носила хиджаб.
  • Во время Евромайдан Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-ой Афганской сотни.
  • С началом боевых бой на Донбассе в июле 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
  • Участвовала в ожесточенных боях под Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
  • Была помощницей тогдашнего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.
  • После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российские власти, так и чеченские.

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости политики Новости Украины Офис генпрокурора Криминальные новости Адам Осмаев Расследования Убийство Амины Окуевой
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