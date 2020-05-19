Убийство Амины Окуевой: сообщили о подозрении организатору – это гражданин России
О подозрении сообщили организатору заказного убийства добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа – Адама Осмаева. Произошло это под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
Об этом сообщает Офис генпрокурора. Соответствующую информацию ведомство обнародовало в Фейсбуке.
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Подробнее о подозрении организатору
Кто такая Амина Окуева: коротко
- Общественная активистка, медик и военнослужащая.
- Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
- Женщина исповедовала ислам, поэтому всегда носила хиджаб.
- Во время Евромайдан Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-ой Афганской сотни.
- С началом боевых бой на Донбассе в июле 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
- Участвовала в ожесточенных боях под Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
- Была помощницей тогдашнего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.
- После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российские власти, так и чеченские.
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