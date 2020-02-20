Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої залишили під вартою: деталі

Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Кравченка — члена групи Ігоря Редькіна. Його підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої у 2017 році. Самого Кравченка затримали за підозрою у вбивстві бізнесмена у 2014 році.

Адвокатка підозрюваного просила звільнити Кравченка з-під варти. За словами захисту, чоловік мав алібі та у день вбивства нібито був у селищі на Чернігівщині у бабусі. Про це повідомляє "Громадське".

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Водночас, у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували свідки у суді, які фактично дали різні покази. За даними слідства, експертиза встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого бізнесмена Костянтина Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного.

Також прокурор зазначила, що наразі слідство перевіряє ймовірну роль Кравченка у вбивстві Аміни Окуєвої, адже на зброї, що знайшли неподалік вбивства доброволиці, виявили три ДНК. Одна з них, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.

Що відомо про Андрія Кравченка Він є одним із 7 підозрюваних у провадженнях щодо вбивства директора компанії Caparol Павла Зможного у 2016 році. Також його підозрюють у вбивстві начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького. На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом.