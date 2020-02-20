Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої залишили під вартою: деталі
Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Кравченка — члена групи Ігоря Редькіна. Його підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої у 2017 році. Самого Кравченка затримали за підозрою у вбивстві бізнесмена у 2014 році.
Адвокатка підозрюваного просила звільнити Кравченка з-під варти. За словами захисту, чоловік мав алібі та у день вбивства нібито був у селищі на Чернігівщині у бабусі. Про це повідомляє "Громадське".
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Водночас, у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували свідки у суді, які фактично дали різні покази. За даними слідства, експертиза встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого бізнесмена Костянтина Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного.
Також прокурор зазначила, що наразі слідство перевіряє ймовірну роль Кравченка у вбивстві Аміни Окуєвої, адже на зброї, що знайшли неподалік вбивства доброволиці, виявили три ДНК. Одна з них, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.
Що відомо про Андрія Кравченка Він є одним із 7 підозрюваних у провадженнях щодо вбивства директора компанії Caparol Павла Зможного у 2016 році. Також його підозрюють у вбивстві начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького. На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом.
Що відомо про Ігора Редькіна і його причетність до вбивства Окуєвої
Підозрюваний — 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій.
За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року поліція затримала його та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.
Однак, взимку минулого року Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання. На момент затримання у справі вбивства Окуєвої Редькін перебував під особистим зобов’язанням.
Одним із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату.
На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює. У січні Андрія Кравченка знову затримали та взяли під варту.
Хто така Аміна Окуєва
- Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
- Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
- Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
- Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
- З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
- Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
- Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
- Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.