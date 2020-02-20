Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой оставили под стражей: детали

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Кравченко — члена группы Игоря Редькина. Его подозревают в убийстве добровольца Амины Окуевой в 2017 году. Самого Кравченко задержали по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году.

Адвокат подозреваемого просила освободить Кравченко из-под стражи. По словам защиты, мужчина имел алиби и в день убийства якобы был в поселке на Черниговщине у бабушки. Об этом сообщает "Громадське".

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В то же время, в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. По данным следствия, экспертиза установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого бизнесмена Константина Хоруженка, совпадает с ДНК подозреваемого.

Также прокурор отметила, что сейчас следствие проверяет вероятную роль Кравченко в убийстве Амины Окуевой, ведь на оружии, которое нашли неподалеку от убийства добровольца, обнаружили три ДНК. Одна из них, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие — устанавливают.

Что известно об Андрее Кравченко

Он является одним из 7 подозреваемых в производствах относительно убийства директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году. Также его подозревают в убийстве начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького. На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом.

Что известно об Игоре Редькине и его причастности к убийству Окуевой

Подозреваемый — 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Длительное время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания в деле убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.

Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленного неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

На оружии были найдены и другие следы, чьи именно — следствие устанавливает. В январе Андрея Кравченко снова задержали и взяли под стражу.

Кто такая Амина Окуева