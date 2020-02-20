Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой оставили под стражей: детали
Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Кравченко — члена группы Игоря Редькина. Его подозревают в убийстве добровольца Амины Окуевой в 2017 году. Самого Кравченко задержали по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году.
Адвокат подозреваемого просила освободить Кравченко из-под стражи. По словам защиты, мужчина имел алиби и в день убийства якобы был в поселке на Черниговщине у бабушки. Об этом сообщает "Громадське".
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В то же время, в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. По данным следствия, экспертиза установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого бизнесмена Константина Хоруженка, совпадает с ДНК подозреваемого.
Также прокурор отметила, что сейчас следствие проверяет вероятную роль Кравченко в убийстве Амины Окуевой, ведь на оружии, которое нашли неподалеку от убийства добровольца, обнаружили три ДНК. Одна из них, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие — устанавливают.
Что известно об Андрее Кравченко
Он является одним из 7 подозреваемых в производствах относительно убийства директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году. Также его подозревают в убийстве начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького. На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом.
Что известно об Игоре Редькине и его причастности к убийству Окуевой
Подозреваемый — 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Длительное время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.
По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.
Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания в деле убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.
Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленного неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.
На оружии были найдены и другие следы, чьи именно — следствие устанавливает. В январе Андрея Кравченко снова задержали и взяли под стражу.
Кто такая Амина Окуева
- Общественная активистка, медик и военнослужащая.
- Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
- Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.
- Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.
- С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
- Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом, согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
- Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
- После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.