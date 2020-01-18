Вбивство Аміни Окуєвої: суд взяв під варту ще одного підозрюваного із групи Редькіна
Святошинський районний суд Києва взяв під варту на два місяці Андрія Кравченка. Він був одним із членів групи Ігоря Редькіна — фігуранта справи вбивства доброволиці Аміни Окуєвої. Кравченка також підозрюють у вбивстві на замовлення бізнесмена Костянтина Хоруженка 17 січня 2014 року.
Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на прокурора у справі – Юлію Дядюк. За її словами наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства Окуєвої.
Актуально: Вбивство Аміни Окуєвої: Суд взяв під варту підозрюваного Ігоря Редькіна
Адвокатка підозрюваного Ірина Бігунець заявила журналістам, що на її підзахисного намагаються "повісити" вбивство Окуєвої. Вона запевнила, що він не має відношення навіть до вбивства бізнесмена Хоруженка у 2014 році і у нього нібито є алібі.
Водночас, у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували самі ж свідки у суді, які фактично дали різні покази. Експертиза, що проводилась слідством встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного. Водночас, адвокатка Андрія Кравченка наголосила, що її підзахисний дійсно має два шрами на тілі, але щодо усіх є довідки з лікарні.
Що відомо про Андрія Кравченка Є одним із 7 підозрюваних у провадженнях щодо вбивства директора компанії Caparol Павла Зможного у 2016 році. Також його підозрюють у вбивстві начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького. На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом.
Що відомо про Ігора Редькіна і його причетність до вбивства Окуєвої
Підозрюваний — 56-річний Ігор Редькін, уродженець міста Каспійськ республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій.
За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року поліція затримала його та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.
Однак, взимку минулого року Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання. На момент затримання у справі вбивства Окуєвої Редькін перебував під особистим зобов’язанням.
Одним із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату.
На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.
Хто така Аміна Окуєва
- Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
- Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
- Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
- Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
- З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
- Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
- Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
- Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.
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