Вбивство Аміни Окуєвої: суд взяв під варту ще одного підозрюваного із групи Редькіна

Святошинський районний суд Києва взяв під варту на два місяці Андрія Кравченка. Він був одним із членів групи Ігоря Редькіна — фігуранта справи вбивства доброволиці Аміни Окуєвої. Кравченка також підозрюють у вбивстві на замовлення бізнесмена Костянтина Хоруженка 17 січня 2014 року.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на прокурора у справі – Юлію Дядюк. За її словами наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства Окуєвої.

Актуально: Вбивство Аміни Окуєвої: Суд взяв під варту підозрюваного Ігоря Редькіна

Адвокатка підозрюваного Ірина Бігунець заявила журналістам, що на її підзахисного намагаються "повісити" вбивство Окуєвої. Вона запевнила, що він не має відношення навіть до вбивства бізнесмена Хоруженка у 2014 році і у нього нібито є алібі.

Водночас, у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували самі ж свідки у суді, які фактично дали різні покази. Експертиза, що проводилась слідством встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного. Водночас, адвокатка Андрія Кравченка наголосила, що її підзахисний дійсно має два шрами на тілі, але щодо усіх є довідки з лікарні.

Що відомо про Андрія Кравченка Є одним із 7 підозрюваних у провадженнях щодо вбивства директора компанії Caparol Павла Зможного у 2016 році. Також його підозрюють у вбивстві начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького. На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом.