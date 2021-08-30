Имя обвиняемого в сообщении не указано. Однако должность его пособника указывает на генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и совершении терактов.
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Его также обвиняют в планировании убийства добровольца Адама Осмаева, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.
- Шайтанов был на агентурной связи с полковником ФСБ России Игорем Егоровым.
"По данным следствия, сотрудник российских спецслужб по предварительному сговору с действующим на тот момент одним из руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, который выполнял роль руководства, в период с ноября 2019 года до марта 2020 года организовал законченное покушение на совершение террористического акта с целью запугивания населения", – отметили в ОГП.
По заданию куратора из ФСБ генерал-майор СБУ на территории Украины подыскивал лиц для причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия,
– добавили в офисе генпрокурора.
Обвиняемому инкриминируют организацию законченного покушения на совершение террористического акта (часть 2 статьи 15, частью 3 статьей 27, частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).
Убийство Амины Окуевой: что известно
- Возле поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев.
- В итоге от прицельных выстрелов из автоматического оружия Амина Окуева погибла. Зато Адам Осмаев получил ранение.
- В январе 2020 года исполнители были задержаны. Сейчас следственные действия продолжаются. Также осуществляют мероприятия по задержанию всех причастных к преступлению.
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