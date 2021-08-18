Вражеского агента задержали в мае 2020 года, когда он пытался передать тайную техническую документацию современного ракетного комплекса "Нептун". Мужчину с Луганщины осудили по статье о государственной измене. Приговор суда уже вступил в силу.

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Россия завербовала украинца

Российские спецслужбы завербовали гражданина Украины и обещали ему денежное вознаграждение. Он пытался вербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины.

Эксперты установили, что данные, которые должна была получить Россия, являются государственной тайной Украины. Поэтому разглашение могло повлечь ущерб для обороноспособности.

Как задерживали шпиона: смотрите видео

Ракетный комплекс "Нептун": что известно