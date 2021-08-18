Вражеского агента задержали в мае 2020 года, когда он пытался передать тайную техническую документацию современного ракетного комплекса "Нептун". Мужчину с Луганщины осудили по статье о государственной измене. Приговор суда уже вступил в силу.
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Россия завербовала украинца
Российские спецслужбы завербовали гражданина Украины и обещали ему денежное вознаграждение. Он пытался вербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины.
Эксперты установили, что данные, которые должна была получить Россия, являются государственной тайной Украины. Поэтому разглашение могло повлечь ущерб для обороноспособности.
Как задерживали шпиона: смотрите видео
Ракетный комплекс "Нептун": что известно
- Противокорабельный комплекс "Нептун" обновили на Киевском конструкторском бюро. В его состав входят 19 единиц техники.
- Один дивизион РК-360МЦ "Нептун" имеет 72 крылатые ракеты, которые можно запускать с интервалом 3 – 5 секунд. Один боеприпас весит 870 килограмм, а попадает в цель со скоростью 900 километров в час.
- Ракета может попадать в объекты на расстоянии 280 километров и имеет мощность потопить корабль с водоизмещением до 5 тысяч тонн.
- На такую разработку Украина потратила 40 миллионов долларов.
- "Нептун" прошел все испытания и может противостоять крейсерам, эсминцам, фрегатам, корветам, десантным и танкодесантным кораблям. Его дееспособность не зависит от времени года и погодных условий.