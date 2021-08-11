На параде 24 августа в центре Киева проедут 7 обновленных комплексов. Однако на вооружении в ВМС Украины обновленный противокорабельный комплекс появится в первом полугодии 2022 года.

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При обновлении старой версии учли требования Минобороны

В состав нового противокорабельного наземного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" входит 19 единиц техники:

подвижной командный пункт;

6 пусковых установок УПСУ-360;

6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;

6 транспортных машин ТМ-360.

В обновленном комплексе заменили шасси. Сделали это по требованию Министерства обороны из-за того, что ЗАО "АвтоКрАЗ" не может вовремя поставлять детали шасси, которые были в старой версии.



Новая транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360

Возможности обновленного комплекса поражают

Один дивизион ЖК-360МЦ "Нептун" имеет в комплекте 72 крылатые ракеты. Их можно запускать с интервалом 3-5 секунд. Вес одного боеприпаса составляет 870 килограммов, а скорость – 900 километров в час.

Крылатая ракета может нанести удар цели на расстоянии 280 километров. Ее мощности достаточно, чтобы потопить корабль с водоизмещением до 5000 тонн.



Новая крылатая ракета Р-360 / Фото Defense Express

К слову. Такая технология обошлась Украине в 40 миллионов долларов.

"Нептун" успешно прошел испытания

Все необходимые испытания обновленный комплекс прошел. Теперь "Нептун" может противостоять крейсерам, эсминцам, фрегатам, корветам, десантным и танкодесантным кораблям в любое время года и время суток и независимо от погодных условий.



Противокорабельный наземный комплекс РК-360МЦ "Нептун" во время испытаний / Фото Defense Express