Над затриманням Франчетті працювали й Україна, й Чехія
Російського бойовика затримали в чеському аеропорту за запитом України. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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Прессекретар відомства наголосив, що затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців. Франчетті хочуть притягнути до відповідальності через злочини проти нашої держави, зокрема – участь в російській окупації Криму.
Українська сторона нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні,
– заявив Ніколенко.
Зауважимо, у Росії вже відреагували на затримання бойовика. Представник Володимира Путіна у Криму заявив, що Франчетті, мовляв, "викрали". Він пов'язав це з так званою "активізацію антиросійських сил у Східній Європі після проведення саміту Кримської платформи".