Над задержанием Франчетти работали и Украина, и Чехия
Российского боевика задержали в чешском аэропорту по запросу Украины. Об этом журналистам 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Пресс-секретарь ведомства отметил, что задержание стало результатом слаженных действий украинских и чешских правоохранителей. Франчетти хотят привлечь к ответственности за преступления против нашего государства, в частности – участие в российской оккупации Крыма.
Украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине,
– заявил Николенко.
Заметим, в России уже отреагировали на задержание боевика. Представитель Владимира Путина в Крыму заявил, что Франчетти, мол, "похитили". Он связал это с так называемой "активизацией антироссийских сил в Восточной Европе после проведения саммита Крымской платформы".