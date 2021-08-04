По информации Чешской железной дороги, авария произошла примерно в 8:00 между станциями Домажлице и Ближейов возле села Милавче.

Читайте также В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: есть погибшие и много раненых

Масштабная авария поездов в Чехии

Полиция сообщает, что скоростной поезд, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень – Домажлице.

На месте инцидента работают 3 вертолета спасателей. Кроме того, туда выехали 11 команд чрезвычайников. "Мы перевозим людей, находившихся в поезде, в больницу, пострадали несколько десятков человек", – рассказали спасатели.

Есть погибшие и десятки пострадавших

Впоследствии пресс-секретарь спасателей Мария Свободова рассказала, что 31 человек получил легкие ранения, еще 4 пассажира – тяжелые, их госпитализировали в травматологический центр.

К сожалению, жертв избежать не удалось – погибли 2 человека.

Сейчас спасатели пытаются найти еще одного человека, которого считают пропавшим.

Авария поездов в Чехии: Фото спасателей Пльзенского края, Právo

Поезда столкнулись около города Домажлице: смотрите карту​