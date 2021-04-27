В Чехии вероятно заминировали здание МВД: всех сотрудников эвакуировали
В Чехии экстренно эвакуировали людей из здания МВД. Все из-за сообщения о заминировании здания министерства.
Источник:Novinky
К зданию чешского МВД оперативно прибыли правоохранители и оперативники.
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Как пишут чешские СМИ, сообщение о заминировании здания МВД поступило анонимно.
На основе анонимного сообщения о бомбе мы эвакуируем здание министерства внутренних дел. Меры безопасности продолжаются,
– заявили в министерстве.
Кроме десятков полицейских, на место также приехали пиротехники и пожарные. Известно, что в целях безопасности эвакуировали все здание ведомства.
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