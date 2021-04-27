В Чехии экстренно эвакуировали людей из здания МВД. Все из-за сообщения о заминировании здания министерства.

К зданию чешского МВД оперативно прибыли правоохранители и оперативники.

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Как пишут чешские СМИ, сообщение о заминировании здания МВД поступило анонимно.

На основе анонимного сообщения о бомбе мы эвакуируем здание министерства внутренних дел. Меры безопасности продолжаются,

– заявили в министерстве.

Кроме десятков полицейских, на место также приехали пиротехники и пожарные. Известно, что в целях безопасности эвакуировали все здание ведомства.

Актуально! Еще в конце марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о фейковых минированиях. Документом он ужесточил ответственность за фейковые сообщения об угрозе безопасности граждан.