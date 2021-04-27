У Чехії екстрено евакуювали людей з будівлі МВС. Все через повідомлення про замінування будівлі міністерства.

До будівлі чеського МЗС оперативно прибули правоохоронці та оперативники.

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Як пишуть чеські ЗМІ, повідомлення про замінування будівлі МЗС надійшло анонімно.

На основі анонімного повідомлення про бомбу ми евакуюємо будівлю міністерства внутрішніх справ. Заходи безпеки тривають,

– заявили у міністерстві.

Окрім десятків поліцейських, на місце також приїхали піротехніки та пожежники. Відомо, що у цілях безпеки евакуювали всю будівлю відомства.

Актуально! Ще наприкінці березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фейкових замінувань. Документом він посилив відповідальність за фейкові повідомлення про загрозу безпеці громадян.