Трудоустройство было нелегальным, поскольку рабочие ездили туда работать по туристическим визам. В Чехию они заезжали с территории Венгрии, Словакии и Польши.

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Работники работали преимущественно на сельскохозяйственных фермах, а также других низкооплачиваемых работах. При этом часть их зарплаты присваивали организаторы схемы. Фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия, своими махинациями в период с января 2018 по апрель 2020 года злоумышленники нанесли ущерб на сумму почти в 41 млн крон (свыше 52 миллионов гривен). Им грозит от 5 до 10 лет заключения – они находятся под стражей.

Масштабная спецоперация "Кличко"

Для задержания 4 украинцев организовали одну из крупнейших операций в Чехии за последние годы, которая имела кодовое название "Кличко". В ней приняли участие около ста полицейских и более пятидесяти сотрудников таможни.

Мы задержали главного члена банды, который называет себя боссом, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чехию,

– сказал следователь Ондржей Старый.

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