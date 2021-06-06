Працевлаштування було нелегальним, оскільки робітники їздили туди працювати за туристичними візами. У Чехію вони заїжджали з території Угорщини, Словаччини та Польщі.

Читайте також Труїли й лишали на узбіччі: у Львові затримали банду, яка грабувала заробітчан – фото

Заробітчани працювали переважно на сільськогосподарських фермах, а також інших низькооплачуваних роботах. Частину їхньої зарплати привласнювали організатори схеми. Зловмисникам інкримінують ухилення від сплати податків.

За даними слідства, своїми махінаціями у період з січня 2018 до квітня 2020 року фігуранти завдали збитків на суму майже в 41 мільйон крон (понад 52 мільйони гривень). Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення – вони перебувають під вартою.

Масштабна спецоперація "Кличко"

Для затримання 4 українців організували одну з найбільших операцій у Чехії за останні роки, яка мала кодову назву "Кличко". У ній взяли участь майже сто поліцейських і понад п'ятдесят співробітників митниці.

Ми затримали головного члена банди, який називає себе босом, члена його сім'ї та ще двох осіб, які перевозили робітників до Чехії,

– сказав слідчий Ондржей Старий.

Зверніть увагу У Чехії трагічно загинули 2 українських заробітчан: їхні тіла знайшли в холодильнику