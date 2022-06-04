Кондратюк рассказала, что находясь в Чехии, имела ряд встреч на уровне парламентской дипломатии. В интервью изданию "Радио Свобода" чиновник раскрыла детали своего визита.

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Чехия готова признать Россию страной-террористкой

Елена Кондратюк поблагодарила Чехию за огромную помощь, которую страна оказывает нашему государству в области безопасности и вооружения на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Заместитель председателя Верховной Рады отметила, что в своих политических заявлениях Чехия является одной из стран, которые первыми официально осудили действия России и приняли абсолютно взвешенную резолюцию, что касается осуждения геноцида Украины со стороны страны-агрессорки.

Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента также резолюцию о признании России страной-террористом. Это очень важно,

– подчеркнула Кондратюк.

На дипломатических встречах в Чехии, по словам чиновника, звучало много разговоров о помощи, которую страна может предоставить нашим государствам в вооружении, а также о возможности привлечения чешских адвокатов , экспертов отрасли, к процессам Международного уголовного суда.

Кондратюк отметила, что уже 42 страны подали свои иски в Международный уголовный суд относительно преступлений, совершенных Россией на территории Украины. "Мы также хотели привлечь экспертов из Чехии по этому поводу", - добавила замглавы Верховной Рады.

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Кондратюк также рассказала, что общалась со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаревой-Адамовой относительно той помощи, которую Чехия может предоставить с целью восстановления Украины . Чешская чиновник заверила украинскую дипломатку, что ее республика разрабатывает специальный план для нашего государства, где можно было бы привлекать местные инвестиции и бизнес-структуры.

Напомним, что еще 10 мая страной-террористкой Россию признала Литва . Соответствующая резолюция, единогласно принятая литовским Сеймом, также официально провозглашает, что страна-агрессорка совершает геноцид украинского народа.

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