Отметим, что после вторжения в Украину российской армии чешское правительство приняло решение о приостановлении выдачи виз гражданам России, а позже и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера.

Польша и Чехия будут вместе охранять воздушное пространство Словакии

Заявления на предоставление права пребывания в Чехии, которые будут поданы в дипломатические представительства гражданами России и Беларуси, согласно новому положению закона, будут считаться неприемлемыми. То есть, их не будут рассматривать.

Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чехии из-за вооруженного конфликта на территории Украины, вызванного вторжением войск России и поддержанным Беларусью,

– отмечает МИД Чехии.

Целью такого мероприятия является давление на Россию и Беларусь с целью прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

Что будет с теми, кто уже имеет виды

Иностранных граждан, уже имеющих вид на жительство, эти меры не затрагиваются. Россияне и белорусы и дальше могут подавать заявления на продление права на жительство, которые будут рассматриваться в стандартном режиме, оговоренном законом о пребывании иностранцев на территории Чехии, сообщает министерство.

Также новое определение не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС. Запрет не распространяется на выдачу виз, ВНП или ПМЖ, если пребывание заявителя в Чехии – в пользу республики, что подтверждает министр иностранных дел.

Обратите внимание! Франция с 1 апреля 2022 г. начнет выдавать гражданам России все типы виз, включая туристические. При этом выдача визы не гарантирует немедленного въезда на территорию Франции. Предыдущие ограничения были связаны со сложной ситуацией по COVID-19. Теперь ограничения ослабили.

Добавим, что Украина окончательно разрывает связи с Россией. С 1 июля правительство официально ввело визовый режим для российских граждан. Как пояснил украинский премьер Денис Шмигаль, Украина пошла на этот шаг для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Правительство во исполнение поручения президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с Россией о безвизовом режиме", - подчеркнул Шмигаль.

Он пояснил, что теперь россияне не могут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года.