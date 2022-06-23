Зауважимо, що після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

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Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами Росії і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Тобто їх не будуть розглядати.

Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чехії через збройний конфлікт на території України, викликаним вторгненням військ Росії та підтриманим Білоруссю,

– зазначає МЗС Чехії.

Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

Що буде з тими, хто вже має посвідки

Іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не торкаються. Росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі, обумовленому законом про перебування іноземців на території Чехії, повідомляє міністерство.

Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, ВНП чи ПМП, якщо перебування заявника в Чехії – на користь республіки, що підтверджує міністр закордонних справ.

Зверніть увагу! Франція з 1 квітня 2022 року почне видавати громадянам Росії всі типи віз, включаючи туристичні. При цьому видача візи не гарантує можливість негайного в'їзду на територію Франції. Попередні обмеження були пов'язані зі складною ситуацією з COVID-19. Тепер обмеження послабили.

Додамо, що Україна остаточно розриває зв'язки з Росією. З 1 липня уряд офіційно запровадив візовий режим для російських громадян. Як пояснив український прем'єр Денис Шмигаль, Україна пішла на цей крок задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

"Уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з Росією про безвізовий режим", – підкреслив Шмигаль.

Він пояснив, що тепер росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року.