Чехия готовит замену для своего нынешнего посла в Украине Радека Матулы. На этой должности он проработал стандартные 4 года.

Сообщается, что чешское министерство иностранных дел рассмотрит вопрос о переводе новых сотрудников в посольство в Киеве.

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По данным СМИ, кандидатом на должность посла должен стать нынешний заместитель директора иностранного департамента канцелярии президента Чехии Петр Пирунчик.

Что о нем известно

Хотя у него есть дипломатический опыт, его отправляли за границу только один раз, на младшую должность третьего секретаря посольства Чехии в Москве.

Преимущественно его задачей было участие в подготовке чешско-российских консультаций, которые должны были урегулировать отношения между Прагой и столицей страны-агрессора.

Сам Пирунчик не опроверг и не подтвердил информацию о своем возможном выдвижении на пост посла в Украине, а также придерживался традиционного "без комментариев".

В то же время пишут, что он не единственный возможный кандидат, и называется имя Петра Куберната, ранее занимавшего должность посла в Люксембурге и Нидерландах.

Справка. Новые послы назначаются Министерством иностранных дел и утверждаются правительством, но для получения должности им нужны верительные грамоты, подписанные президентом.