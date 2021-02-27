Чехия продлила чрезвычайное положение из-за COVID-19: какие ограничения продолжают действовать
Правительство Чехии заявило о продлении режима чрезвычайного положения еще на 30 дней. Причиной этого стала тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране.
Источник:Novinky
Следовательно, чрезвычайное положение в Чехии продлится до 28 марта. Оно предусматривает ряд жестких карантинных ограничений.
Важно Чехов обязали одевать по 2 защитные маски одновременно
Какие правила будут действовать в Чехии
- С 1 марта маски обязательно носить на улице независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию с другими людьми или нет. Исключением являются ситуации, когда человек находится в одиночестве. Маски будут обязательным на рабочем месте, а также в магазинах, заведениях и в транспорте.
- С понедельника школы, сады и детские группы не будут работать, за исключением тех, которые посещают дети медицинских работников.
- В течение месяца действует запрет на передвижение между регионами, не разрешается выезжать за пределы района, где человек прописан.
- Выгул собак ночью возможен лишь в радиусе 500 метров от помещения.
Ранее в Минздраве Чехии пожаловались, что карантин потерял свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Ведь люди продолжают нарушать ограничения, а властям постоянно приходится их продолжать.
Какая ситуация с COVID-19 в Чехии
- Последнюю неделю количество новых заражений в среднем на 3 тысячи больше, чем неделю назад.
- Средний показатель заболеваемости составляет 761 на 100 тысяч населения, в некоторых районах показатель превышает 1000.
- По данным Worldometers, с начала пандемии в Чехии коронавирус подхватили более 1,2 миллиона человек. Из них 20 194 больных, к сожалению, умерли. В то же время чуть больше 1 миллиона – выздоровели.
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