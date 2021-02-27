Правительство Чехии заявило о продлении режима чрезвычайного положения еще на 30 дней. Причиной этого стала тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране.

Следовательно, чрезвычайное положение в Чехии продлится до 28 марта. Оно предусматривает ряд жестких карантинных ограничений.

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Какие правила будут действовать в Чехии

С 1 марта маски обязательно носить на улице независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию с другими людьми или нет. Исключением являются ситуации, когда человек находится в одиночестве. Маски будут обязательным на рабочем месте, а также в магазинах, заведениях и в транспорте.

независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию с другими людьми или нет. Исключением являются ситуации, когда человек находится в одиночестве. Маски будут обязательным на рабочем месте, а также в магазинах, заведениях и в транспорте. С понедельника школы, сады и детские группы не будут работать , за исключением тех, которые посещают дети медицинских работников.

, за исключением тех, которые посещают дети медицинских работников. В течение месяца действует запрет на передвижение между регионами, не разрешается выезжать за пределы района , где человек прописан.

, где человек прописан. Выгул собак ночью возможен лишь в радиусе 500 метров от помещения.

Ранее в Минздраве Чехии пожаловались, что карантин потерял свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Ведь люди продолжают нарушать ограничения, а властям постоянно приходится их продолжать.

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