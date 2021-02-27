Уряд Чехії заявив про продовження режиму надзвичайного стану ще на 30 днів. Причиною цього стала важка епідеміологічна ситуація в країні.

Відтак, надзвичайний стан у Чехії триватиме до 28 березня. Він передбачає низку жорстких карантинних обмежень.

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Які правила діятимуть у Чехії

З 1 березня маски обов'язково носити на вулиці незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми чи ні. Винятком є ситуації, коли людина перебуває на самоті. Маски будуть обов'язковим на робочому місці, а також у магазинах, закладах та в транспорті.

незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми чи ні. Винятком є ситуації, коли людина перебуває на самоті. Маски будуть обов'язковим на робочому місці, а також у магазинах, закладах та в транспорті. З понеділка школи, садочки та дитячі групи не працюватимуть , за винятком тих, які відвідують діти медичних працівників.

, за винятком тих, які відвідують діти медичних працівників. Протягом місяця діє заборона на пересування між регіонами, не дозволяється виїжджати за межі району , де людина прописана.

, де людина прописана. Вигул собак вночі можливий лише в радіусі 500 метрів від помешкання.

Раніше у МОЗ Чехії поскаржилися, що карантин втратив свою ефективність у боротьбі з коронавірусом. Адже люди продовжують порушувати обмеження, а владі постійно доводиться їх продовжувати.

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