09:22
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Чехия арендовала украинский самолет, чтобы привезти из Китая медицинские маски

      - Читати новину українською

      Украинский самолет Ан-124 "Руслан" 22 марта доставил в Чехию более 100 тонн средств защиты и тестов на коронавирус из Китая. Самолет для такого маршрута чешские власти специально арендовали в Украины.

      Кроме украинского, Чехия использовала еще один иностранный самолет, что в сумме стоило государству 1,5 миллиарда крон (более 1,6 миллиарда гривен или почти 60 миллионов долларов), пишет издание Radio Praha.

      К слову Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Чехии

      В течение недели в Чехию должны прибыть и новые грузы с медицинскими средствами, поэтому местные власти прогнозируют, что борьба с эпидемией коронавируса будет становиться для нее все более затратной.

      Медицинское оборудование, которое привез украинский "Руслан":

      • 2 миллиона респираторов;
      • 5 миллионов медицинских масок;
      • 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;
      • 80 тысяч защитных очков.

      Что известно о самолете "Руслан"?
      Ан-124 "Руслан" – крупнейший серийный грузовой самолет в мире украинского производства. До появления еще одного украинского самолета Ан-225 "Мрия" был крупнейшим в мире.

      Всего в период 1984-2004 годов было построено 55 таких самолетов. Рекорд грузоподъемности, установленный "Русланом" – более 171 тонны на высоту 10 тысяч 750 метров.

      Коронавирус в Чехии: коротко

      По состоянию на 22 марта в Чехии официально подтвердили 1 тысячу 120 случаев заболевания коронавирусом. Из них семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один человек из-за болезни умер, а 6 больных уже смогли вылечиться.

      Как уберечься от коронавируса: смотрите видео

       

      В правительстве Чехии считают, что границы ЕС могут быть закрытыми год или два
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Китай Чехия авиация Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:55 Экономика и транспорт не остановились: как Гонконг борется с коронавирусом
      Юрій Бутусов
      сегодня , 07:02 Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия
      Світлана Попова
      сегодня , 06:34 Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      Емал Набі
      22 марта , 22:00 Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели
      Блоги тижня
      22 марта , 20:00 Доказательства участия россиян в захвате Крыма: родные военных сливают информацию
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук