Чехия арендовала украинский самолет, чтобы привезти из Китая медицинские маски

Украинский самолет Ан-124 "Руслан" 22 марта доставил в Чехию более 100 тонн средств защиты и тестов на коронавирус из Китая. Самолет для такого маршрута чешские власти специально арендовали в Украины.

Кроме украинского, Чехия использовала еще один иностранный самолет, что в сумме стоило государству 1,5 миллиарда крон (более 1,6 миллиарда гривен или почти 60 миллионов долларов), пишет издание Radio Praha.

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В течение недели в Чехию должны прибыть и новые грузы с медицинскими средствами, поэтому местные власти прогнозируют, что борьба с эпидемией коронавируса будет становиться для нее все более затратной.

Медицинское оборудование, которое привез украинский "Руслан":

2 миллиона респираторов;

5 миллионов медицинских масок;

200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;

80 тысяч защитных очков.

Что известно о самолете "Руслан"?

Ан-124 "Руслан" – крупнейший серийный грузовой самолет в мире украинского производства. До появления еще одного украинского самолета Ан-225 "Мрия" был крупнейшим в мире.



Всего в период 1984-2004 годов было построено 55 таких самолетов. Рекорд грузоподъемности, установленный "Русланом" – более 171 тонны на высоту 10 тысяч 750 метров.

Коронавирус в Чехии: коротко

По состоянию на 22 марта в Чехии официально подтвердили 1 тысячу 120 случаев заболевания коронавирусом. Из них семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один человек из-за болезни умер, а 6 больных уже смогли вылечиться.

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