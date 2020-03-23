Чехія орендувала український літак, щоб привезти з Китаю медичні маски

Український літак Ан-124 "Руслан" 22 березня доставив у Чехію понад 100 тонн засобів захисту і тестів на коронавірус з Китаю. Літак для такого маршруту чеська влада спеціально орендувала в України.

Крім українського, Чехія викорсистовувала ще один іноземний літак, що у сумі коштувало державі 1,5 мільярда крон (понад 1,6 мільярда гривень або майже 60 мільйонів доларів), пише видання Radio Praha.

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Протягом тижня у Чехію мають прибути і нові вантажі з медичними засобами, тож місцева влада прогнозує, що боротьба з епідемією коронавірусу ставатиме для неї все витратнішою.

Медичне обладнання, яке привіз український "Руслан":

2 мільйони респіраторів;

5 мільйонів медичних масок;

200 тисяч експрес-тестів на коронавірус;

80 тисяч захисних окулярів.

Що відомо про літак "Руслан"?Ан-124 "Руслан" – найбільший серійний вантажний літак у світі українського виробництва. До появи ще одного українського літака Ан-225 "Мрія" був найбільшим у світі.



Всього у період 1984-2004 років було побудовано 55 таких літаків. Рекорд вантажопідйомності, встановлений "Русланом" – понад 171 тонна на висоту 10 тисяч 750 метрів.

Коронавірус у Чехії: коротко

Станом на 22 березня у Чехії офіційно підтвердили 1 тисячу 120 випадків захворювання на коронавірус. З них семеро людей перебувають у вкрай важкому стані, один чоловік через хворобу помер, а 6 хворих вже змогли вилікуватися.

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