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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Чехія орендувала український літак, щоб привезти з Китаю медичні маски

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      Український "Руслан" привіз для Чехії 106 тонн медичних засобів з Китаю / militaryarms.ru

      Український літак Ан-124 "Руслан" 22 березня доставив у Чехію понад 100 тонн засобів захисту і тестів на коронавірус з Китаю. Літак для такого маршруту чеська влада спеціально орендувала в України.

      Крім українського, Чехія викорсистовувала ще один іноземний літак, що у сумі коштувало державі 1,5 мільярда крон (понад 1,6 мільярда гривень або майже 60 мільйонів доларів), пише видання Radio Praha.

      До слова Першу смерть від коронавірусу зафіксували у Чехії

      Протягом тижня у Чехію мають прибути і нові вантажі з медичними засобами, тож місцева влада прогнозує, що боротьба з епідемією коронавірусу ставатиме для неї все витратнішою.

      Медичне обладнання, яке привіз український "Руслан":

      • 2 мільйони респіраторів;
      • 5 мільйонів медичних масок;
      • 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
      • 80 тисяч захисних окулярів.

      Що відомо про літак "Руслан"?Ан-124 "Руслан" – найбільший серійний вантажний літак у світі українського виробництва. До появи ще одного українського літака Ан-225 "Мрія" був найбільшим у світі.

      Всього у період 1984-2004 років було побудовано 55 таких літаків. Рекорд вантажопідйомності, встановлений "Русланом" – понад 171 тонна на висоту 10 тисяч 750 метрів.

      Коронавірус у Чехії: коротко

      Станом на 22 березня у Чехії офіційно підтвердили 1 тисячу 120 випадків захворювання на коронавірус. З них семеро людей перебувають у вкрай важкому стані, один чоловік через хворобу помер, а 6 хворих вже змогли вилікуватися.

      Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео

       

      Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Китай Чехія Коронавірус Covid-19 авіація Новини України
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