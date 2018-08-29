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Чехия не будет принимать беженцев, потому что принимает украинцев, – премьер страны

184 Читати новину українською
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш / Фото из открытых источников

Чешская Республика не будет принимать беженцев, которые прибывают через Средиземное море, потому что принимает людей из Украины.

Об этом заявил глава чешского правительства и лидер движения ANO Андрей Бабиш, передает Radio Praha.

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По его словам, для пресечения незаконной миграции необходим всеобъемлющий план действий, который он рассмотрит во время визита в Италию и на Мальту.

Чешский премьер сказал, что "Чехия не примет ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, ведь принимает людей из Украины".

Полиция Чехии задержала 2376 нелегальных иммигрантов за первые шесть месяцев 2018 года. В прошлом году Чехия депортировали более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

В настоящее время около 70 тысяч украинцев официально работают в Чехии. В правительстве сетуют на нехватку рабочей силы в стране, призывая привлекать ее из-за границы.

Теги: Новости политики Заробитчане беженцы Чехия
Источник: 24 Канал
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