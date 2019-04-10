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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Чехия поддержала Украину и призвала усилить объединения международного сообщества

      12 Читати новину українською
      Чешские и Украинские дипломаты провели совместную встречу
      Чешские и Украинские дипломаты провели совместную встречу / МИД Украины

      В Чехии выразили солидарность и поддержку Украине, и заявили о необходимости усилить сплочение безопасности и обороны взаимодействия международного сообщества

      Во время встречи министра иностранных дел Павел Климкин, заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднар с делегацией депутатов Парламента Чешской Республики во главе с Председателем Комитета Лубомиром Заоралеком, украинская сторона ознакомила участников мероприятия с ситуацией вокруг избирательного процесса в стране.

      Читайте также: Кто станет министром иностранных дел в случае победы Зеленского

      Также украинские дипломаты рассказали чешским коллегам об общественных настроениях, опасности российского вмешательства и необходимосте усиления дальнейших совместных усилий по борьбе с гибридными угрозами со стороны России.

      В ходе встречи политики обсудили современное состояние внутренней политики Украины в контексте результатов первого этапа децентрализации власти, а также оценили сотрудничество Украины со странами ЕС, США и Китаем.

      Чухія, МЗС України
      Чешские и Украинские дипломаты во время встречи // МИД Украины

      Также дипломаты обсудили перспективы развития сотрудничества в формате Восточного партнерства, будущие выборы в Европейский парламент и важность распределения политических сил в его новом составе для общего направления европейской политики.

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      Теги: Новости политики МИД Украины Чехия Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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