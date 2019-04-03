Кто станет министром иностранных дел в случае победы Зеленского

В случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, экс-министр финансов Александр Данилюк может стать министром иностранных дел.

Такое заявление сделал народный депутат Сергей Лещенко, который входит в команду Владимира Зеленского, пишет "Новое время".

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Лещенко отметил, что на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел.

Но решение пока не финализировано,

– добавил Сергей Лещенко.

Александр Данилюк, Сергей Лещенко, экс-министр экономики Айварас Абромавичус и бывший член НАПК Руслан Рябошапка сформировали группу советников Зеленского в разгар президентской гонки.

Лещенко заверил, что Зеленский не объявит кандидатуру премьер-министра, потому что ее назначает Верховная Рада.

Вот главу НБУ Зеленский обещал не трогать, ибо у него семилетний контракт,

– добавил советник Зеленского.

Александр Данилюк заявлял, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах намерена сразу начать реформы тех отраслей и систем, изменения в которых были лишь имитированы.

К слову, в штаб Владимира Зеленского за час до закрытия участков начали прибывать политики и общественные деятели – экс-сопредседатель НАПК Руслан Рябошапка, народный депутат Сергей Лещенко и экс-министр финансов Александр Данилюк. Лещенко и Данилюк не раз в эфире 24 канала высказывали позицию поддержки Владимира Зеленского.

Что известно про Александра Данилюка? Александр Александрович Данилюк – бывший министр финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. При его сроке была реализована национализация "Приватбанка". В 2018 году Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов. Перед этим произошел конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в частности в части реформирования Государственной фискальной службы. Гройсман отказался назначить Яну Бугримову заместителем Данилюка по налоговому направлению и вскоре прямо подчинил себе ГФС, забрав в департамент министерства финансов. В ответ Александр Данилюк 31 мая направил письмо послам стран G7, где заявил европейским партнерам: "Бугримову же назначать не хотели, потому что Гройсман сознательно тормозит реформу ГФС". Свои слова относительно коррупционного лобби в ГФС, повторил Данилюк осенью 2018 года