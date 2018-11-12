Чехия предложили тратить деньги из военного бюджета на помощь бедным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил мировому сообществу помочь бедным слоям населения частью денег, которые тратятся на военные нужды.

Об этом сообщило издание "ТАСС".

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Если наши намерения бороться за мир, бороться против климатических изменений и помогать бедным являются серьезными, то следует задуматься о том, чтобы хотя бы часть из огромных денег, которые тратятся на военные нужды, перенаправить на помощь в реализации этих целей,

– заявил премьер-министр Чехии.

С такой идеей Андрей Бабиш выступил в Парижском мирном форуме.

Он также отметил целесообразность увеличения финансовой помощи населению беднейших стран Африки и Азии, "чтобы они были довольны и не мигрировали в Европу".

Также он напомнил журналистам, что на вооружение ежегодно расходуется 1,75 триллиона долларов, и призвал задуматься, кто враг и почему раскручивается гонка вооружений.