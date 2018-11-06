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      Одна история. Почему император Карл IV стал единственным спасением для Чехии

      Одна история 37 Читати новину українською

      По результатам общественного опроса его признали величайшим чехом в истории. До конца жизни он сам себя спрашивал, сделал ли он все, что мог для своего государства и народа. Один из величайших императоров, перед которым преклонялся весь мир – Карл IV, император Священной Римской империи, король Богемии, Чехии.

      Когда линия чешских королей прервалась, их последнюю наследницу Элижку выдали замуж за иностранца – Яна Люксембургского, графа Люксембурга. Он должен был стать следующим славным королем Чехии. Однако чешские земли мало интересовали короля, а в целом королевстве он видел только сундук полный золота и монет. Но на шестом году его властвования что-то изменилось – Элижка родила сына и Ян Люксембургский стал отцом.

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      Карл IV Люксембургский родился 14 мая 1316 года. Все в королевстве осознавали насколько важно это событие – королевский род Чехии будет продолжен. Так как отца часто не было рядом, Карла воспитывала мать, которую он часто вспоминал как чрезвычайно красивую и гордую женщину. Именно она научила будущего короля любить свою страну и уважать славных предков. Впоследствии отец отослал мальчика получать образование во Франции и учиться поведению достойному короля. В Париже маленький Карл учился писать, читать, изучал языки, историю и теологию. И никогда не забывал о стране, которую ему пришлось покинуть.

      Карлів міст у Празі
      Карлов мост в Праге

      В 15 лет юный Карл уехал с отцом в Италию, на территории которой велась война. Там он научился убивать и вести воинов в бой. Карл быстро пристрастился к грешной жизни рядом с отцом, пока не прибыли чешские посланцы, чтобы напомнить будущему королю о его земле, которая страдала от голода и беспорядка при отсутствии господина. Тогда Карл IV принял решение вернуться в Чехию, чтобы стать лучшим королем для своего народа. Люди праздновали возвращение своего короля, но страна уже не была такой, какой запомнил ее Карл. Его мать умерла, и он поклялся сделать все для того, чтобы почтить ее память и быть таким королем, каким никогда не был его отец.

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      Официально Карл IV стал королем Богемии 26 августа 1346 года, после смерти своего отца Яна Люксембургского. Он был первым чешским королем, коронованным в Праге чешским архиепископом. Коронация состоялась 2 сентября 1347 года.

      Как Карл IV превратил столицу Чехии на крупнейший город Центральной Европы – смотрите в программе.

      Теги: Чехия История Одна история
      Источник: 24 канал
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