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      Одна история. Какие женщины вдохновляли талантливого Адама Мицкевича

      Одна история 45 Читати новину українською

      Его сравнивают с Байроном и Гете, основатель романтизма в польской литературе и польской романтической драмы, деятель национально-освободительного движения, профессор Славянской литературы и национальный герой Польши. Международный поэт, который упорно боролся за свободу родного государства до конца своей жизни – Адам Бернард Мицкевич.

      Свой путь к будущему мировому признанию Адам Мицкевич начал в Беларуси, где он родился 24 декабря 1798 года в поселке Заосье. Рано потеряв отца, парень приучался к самостоятельной жизни.

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      В 1815 году его зачислили в Виленский университет на историко-филологический факультет. В студенческие годы он влюбился в дочь брестского судьи – Марию Верещак, которая в то время уже была помолвлена с графом. Все попытки талантливого художника склонить девушку к себе оказались напрасными, однако именно Мария стала музой молодого поэта, которая вдохновила его на множество замечательных произведений.


      Мария Верещак

      После окончания университета Мицкевич начал учительствовать в городе Ковно. Там, вместе с товарищами, организовал тайное братство под названием "Общество филоматов", за участие в котором Мицкевича впоследствии арестовало российское правительство, и писателя выслали из Литвы. Это случилось в 1824 году, поэтому следующие пять лет Мицкевич провел в России, в которой царила ненавистная ему политика.

      міцкевич
      Адам Мицкевич

      В 1827 году Адам познакомился с известной пианисткой, которой восхищался сам Бетховен. Женщину звали Мария Шимановская, она была замужем и имела двух дочерей. Их отношения продолжались, пока Мицкевича снова не начали преследовать. На этот раз причиной была написанная поэтом поэма "Конрад Валленрод". После нескольких неудачных попыток ему удалось получить загранпаспорт и спастись, выехав заграницу.

      міцкевич

      Основатель романтизма в польской литературе

      Некоторое время он путешествовал, а после неудачного восстания в 1831 году перебрался в Париж, где сотрудничал с польской и литовско-белорусской эмиграцией. Там он получил известие о смерти своей бывшей избранницы и нелегкой судьбе ее младшей дочери – Целини. Желая помочь девушке, Мицкевич написал ей письмо, в котором предложил выйти за него замуж. И хоть шансов на приезд девушки было мало, однажды она все-таки постучала в его дверь. Мицкевич сдержал слово и женился на девушке

      Как сложилась семейная жизнь писателя с новой избранницей – смотрите в программе.

      Теги: Литература Новости культуры Новости Польши История Одна история
      Источник: 24 канал
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