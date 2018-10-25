Одна история. Какие женщины вдохновляли талантливого Адама Мицкевича

Его сравнивают с Байроном и Гете, основатель романтизма в польской литературе и польской романтической драмы, деятель национально-освободительного движения, профессор Славянской литературы и национальный герой Польши. Международный поэт, который упорно боролся за свободу родного государства до конца своей жизни – Адам Бернард Мицкевич.

Свой путь к будущему мировому признанию Адам Мицкевич начал в Беларуси, где он родился 24 декабря 1798 года в поселке Заосье. Рано потеряв отца, парень приучался к самостоятельной жизни.

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В 1815 году его зачислили в Виленский университет на историко-филологический факультет. В студенческие годы он влюбился в дочь брестского судьи – Марию Верещак, которая в то время уже была помолвлена с графом. Все попытки талантливого художника склонить девушку к себе оказались напрасными, однако именно Мария стала музой молодого поэта, которая вдохновила его на множество замечательных произведений.



Мария Верещак

После окончания университета Мицкевич начал учительствовать в городе Ковно. Там, вместе с товарищами, организовал тайное братство под названием "Общество филоматов", за участие в котором Мицкевича впоследствии арестовало российское правительство, и писателя выслали из Литвы. Это случилось в 1824 году, поэтому следующие пять лет Мицкевич провел в России, в которой царила ненавистная ему политика.



Адам Мицкевич

В 1827 году Адам познакомился с известной пианисткой, которой восхищался сам Бетховен. Женщину звали Мария Шимановская, она была замужем и имела двух дочерей. Их отношения продолжались, пока Мицкевича снова не начали преследовать. На этот раз причиной была написанная поэтом поэма "Конрад Валленрод". После нескольких неудачных попыток ему удалось получить загранпаспорт и спастись, выехав заграницу.

Основатель романтизма в польской литературе

Некоторое время он путешествовал, а после неудачного восстания в 1831 году перебрался в Париж, где сотрудничал с польской и литовско-белорусской эмиграцией. Там он получил известие о смерти своей бывшей избранницы и нелегкой судьбе ее младшей дочери – Целини. Желая помочь девушке, Мицкевич написал ей письмо, в котором предложил выйти за него замуж. И хоть шансов на приезд девушки было мало, однажды она все-таки постучала в его дверь. Мицкевич сдержал слово и женился на девушке

Как сложилась семейная жизнь писателя с новой избранницей – смотрите в программе.