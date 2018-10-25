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      Одна історія. Які жінки надихали талановитого Адама Міцкевича

      Одна історія 143 Читать новость на русском

      Його порівнюють із Байроном і Ґете, засновник романтизму у польській літературі та польської романтичної драми, діяч національно-визвольного руху, професор Слов'янської літератури та національний герой Польщі. Міжнародний поет, який завзято боровся за свободу рідної держави до кінця свого життя – Адам Бернард Міцкевич.

      Свій шлях до майбутнього світового визнання Адам Міцкевич розпочав у Білорусі, де він народився 24 грудня 1798 року в селищі Заосьє. Рано втративши батька, хлопець привчався до самостійного життя.

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      У 1815 році його зарахували до Віленського університету на історико-філологічний факультет. В студентські роки він закохався в дочку брестського судді – Марію Верещак, яка в той час вже була заручена із графом. Усі намагання талановитого митця схилити дівчину до себе видалися марними, проте саме Марія стала музою молодого поета, яка надихнула його на безліч чудових творів.


      Марія Верещак

      Після закінчення університету Міцкевич почав вчителювати у місті Ковно. Там, разом із товаришами, організував таємне братство під назвою "Товариство філоматів", за участь в якому Міцкевича згодом арештував російський уряд, і письменника вислали з Литви. Це трапилося у 1824 році, тож наступні п'ять років Міцкевич провів у Росії, в якій панувала ненависна йому політика.

      міцкевич
      Адам Міцкевич

      У 1827 році Адам познайомився з відомою піаністкою, якою захоплювався сам Бетховен. Жінку звали Марія Шимановська, вона була незаміжньою і мала двох доньок. Їхні стосунки тривали, доки Міцкевича знову не почали переслідувати. Цього разу причиною була написана поетом поема "Конрад Валленрод". Після кількох невдалих спроб йому вдалося отримати закордонний паспорт і врятуватися, виїхавши закордон.

      міцкевич
      Засновник романтизму у польській літературі

      Деякий час він подорожував, а після невдалого повстання у 1831 році перебрався в Париж, де співпрацював із польською та литовсько-білоруською еміграцією. Там він отримав звістку про смерть своєї колишньої обраниці та нелегку долю її молодшої доньки – Целіни. Бажаючи допомогти дівчині, Міцкевич написав їй листа, у якому запропонував вийти за нього заміж. І хоч шансів на приїзд дівчини було мало, одного дня вона все-таки постукала у його двері. Міцкевич дотримався слова та одружився із дівчиною

      Як склалося сімейне життя письменника з новою обраницею – дивіться у програмі.

      Теги: Новини культури Література Новини Польщі Історія Одна історія
      Джерело: 24 канал
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