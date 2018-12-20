Чехия выслала российского бизнесмена, который обманывал людей

Чехия экстрадировала российского бизнесмена-мошенника Евгения Маркова, его обвиняют в махинациях с займами вкладчиков на 10 миллионов евро.

Об этом сообщает Radio Praha.

Читайте также: Чехия обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД и Минобороны

В 2017 году олигарха задержали на территории Чехии. С сентября 2013 по июнь 2015 года, по данным следствия, Марков с сообщниками из числа руководителей компании "Имтехстрой девелопмент БК" консалтинговой фирмы "Легион" и аффилированных с ними организаций размещал в прессе и интернете рекламу с предложением вложить инвестиции в якобы высокодоходные проекты .

Половина инвесторов получили и проценты, и свои деньги. Деньги остальных "вкладчиков" попали на счета фирм сообщников Маркова, их мошенники использовали в личных целях.

На данный момент бизнесмен-мошенник уже находится в Москве.