19:42
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Чехия выслала российского бизнесмена, который обманывал людей

      171 Читати новину українською
      Флаг Чехии
      Флаг Чехии / Фото из открытых источников

      Чехия экстрадировала российского бизнесмена-мошенника Евгения Маркова, его обвиняют в махинациях с займами вкладчиков на 10 миллионов евро.

      Об этом сообщает Radio Praha.

      Читайте также: Чехия обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД и Минобороны

      В 2017 году олигарха задержали на территории Чехии. С сентября 2013 по июнь 2015 года, по данным следствия, Марков с сообщниками из числа руководителей компании "Имтехстрой девелопмент БК" консалтинговой фирмы "Легион" и аффилированных с ними организаций размещал в прессе и интернете рекламу с предложением вложить инвестиции в якобы высокодоходные проекты .

      Половина инвесторов получили и проценты, и свои деньги. Деньги остальных "вкладчиков" попали на счета фирм сообщников Маркова, их мошенники использовали в личных целях.

      На данный момент бизнесмен-мошенник уже находится в Москве.

      Теги: Новости России Чехия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук