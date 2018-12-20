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      Чехія вислала російського бізнесмена, який обдурював людей

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      Прапор Чехії
      Прапор Чехії / Фото з відкритих джерел

      Чехія екстрадувала російського бізнесмена-шахрая Євгенія Маркова, його звинувачують у махінаціях з позиками вкладників на 10 мільйонів євро.

      Про це повідомляє Radio Praha.

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      У 2017 році олігарха затримали на території Чехії. З вересня 2013 року по червень 2015 року, за даними слідства, Марков зі спільниками з числа керівників компанії "Імтехстрой девелопмент БК", консалтингової фірми "Легіон" і афілійованих з ними організацій розміщував в пресі та інтернеті рекламу з пропозицією вкласти інвестиції в нібито високоприбуткові проекти.

      Половина інвесторів отримали і відсотки, і свої гроші. Гроші решти "вкладників" потрапили на рахунки фірм спільників Маркова, їх шахраї використали в особистих цілях.

      Зараз бізнесмен-шахрай вже перебуває у Москві.

      Теги: Новини Росії Чехія
      Джерело: 24 Канал
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