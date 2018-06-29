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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Человеческие останки обнаружили среди кучи мусора в Николаеве: фото

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В Николаеве во время уборки свалки на кладбище обнаружили человеческие останки
В Николаеве во время уборки свалки на кладбище обнаружили человеческие останки / КП "Николаевская ритуальная служба"

Накануне в Николаеве на Терновском кладбище во время уборки несанкционированной свалки работники коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" обнаружили человеческие останки.

Об этом сообщил директор ритуального предприятия Михаил Трофанюк на своей странице в Faсebook.

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"В процессе работ по ликвидации мусорного завала на Терновском кладбище были найдены не только казацкие кресты", – отметил он.

В то же время в самой организации сообщили, что найденные останки будет "по-человечески" перезахоронены.

"Сотрудники КП "Николаевская ритуальная служба" решили не делать выходного в процессе очистки кладбища в Терновке от мусорной кучи, которая на протяжении многих лет вольготно чувствовала себя в самом центре. Освобожденная площадь будет составлять около 100 квадратных метров. После проверки на наличие захоронений, можно будет говорить о пригодности этой территории для новых захоронений усопших местных жителей. Ну а до этого сотрудникам КП предстоит провести человеческое погребение найденных в этой куче человеческих останков", – говорится на сайте КП.

Миколаїв, кладовище, Тернівка, рештки, люди, жертви

Останки обнаружили в несанкционированной мусорной свалке

К слову, ранее на Терновском кладбище неизвестные выкопали из мест захоронений старинные, так называемые "казачьи" кресты и просто выбросили их в общую гору мусора. Как считает Михаил Трофанюк, это сделали местные жители, чтобы похоронить своих родственников, передает ресурс "Новости N".

Миколаїв, кладовище, Тернівка, рештки, люди, жертви
Все человеческие останки будут перезахоронены

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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