Человеческие останки обнаружили среди кучи мусора в Николаеве: фото

Накануне в Николаеве на Терновском кладбище во время уборки несанкционированной свалки работники коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" обнаружили человеческие останки.

Об этом сообщил директор ритуального предприятия Михаил Трофанюк на своей странице в Faсebook.

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"В процессе работ по ликвидации мусорного завала на Терновском кладбище были найдены не только казацкие кресты", – отметил он.

В то же время в самой организации сообщили, что найденные останки будет "по-человечески" перезахоронены.

"Сотрудники КП "Николаевская ритуальная служба" решили не делать выходного в процессе очистки кладбища в Терновке от мусорной кучи, которая на протяжении многих лет вольготно чувствовала себя в самом центре. Освобожденная площадь будет составлять около 100 квадратных метров. После проверки на наличие захоронений, можно будет говорить о пригодности этой территории для новых захоронений усопших местных жителей. Ну а до этого сотрудникам КП предстоит провести человеческое погребение найденных в этой куче человеческих останков", – говорится на сайте КП.

Останки обнаружили в несанкционированной мусорной свалке

К слову, ранее на Терновском кладбище неизвестные выкопали из мест захоронений старинные, так называемые "казачьи" кресты и просто выбросили их в общую гору мусора. Как считает Михаил Трофанюк, это сделали местные жители, чтобы похоронить своих родственников, передает ресурс "Новости N".



Все человеческие останки будут перезахоронены