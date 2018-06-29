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Людські рештки виявили серед купи сміття у Миколаєві: фото

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У Миколаєві під час прибирання звалища на кладовищі виявили людські останки
У Миколаєві під час прибирання звалища на кладовищі виявили людські останки / КП "Миколаївська ритуальна служба"

Напередодні у Миколаєві на Тернівському кладовищі під час прибирання несанкціонованої звалища працівники комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" виявили людські рештки.

Про це повідомив директор ритуального підприємства Михайло Трофанюк на своїй сторінці у Faсebook.

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"У процесі робіт із ліквідації сміттєвого завалу на Тернівському кладовищі було знайдено не лише козацькі хрести", – зауважив він.

Водночас на у самій організації сповістили, що знайдені останки буде "по-людськи" перезахоронено.

"Співробітники КП "Миколаївська ритуальна служба" вирішили не робити вихідного в процесі очищення кладовища в Тернівці від сміттєвої купи, яка упродовж багатьох років привільно почувалася у самому центрі. Звільнена площа становитиме близько 100 квадратних метрів. Після перевірки на наявність поховань, можна буде говорити про придатність цієї території для нових поховань спочилих місцевих жителів. Ну а до цього співробітникам КП належить провести людське поховання знайдених в цій купі людських останків", – мовиться на сайті КП.

Миколаїв, кладовище, Тернівка, рештки, люди, жертви
Рештки виявили у несанкціонованому сміттєвому звалищі 

До слова, раніше на Тернівському кладовищі невідомі викопали з місць поховань старовинні, так звані "козачі" хрести та просто викинули їх в загальну гору сміття. Як вважає Михайло Трофанюк, це зробили місцеві жителі, аби поховати своїх родичів, передає ресурс "Новости N".

Миколаїв, кладовище, Тернівка, рештки, люди, жертви
Усі людські останки буде перезахоронено 

Теги: Новини Миколаєва Жертви Новини України
Джерело: 24 Канал
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