Людські рештки виявили серед купи сміття у Миколаєві: фото

Напередодні у Миколаєві на Тернівському кладовищі під час прибирання несанкціонованої звалища працівники комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" виявили людські рештки.

Про це повідомив директор ритуального підприємства Михайло Трофанюк на своїй сторінці у Faсebook.

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"У процесі робіт із ліквідації сміттєвого завалу на Тернівському кладовищі було знайдено не лише козацькі хрести", – зауважив він.

Водночас на у самій організації сповістили, що знайдені останки буде "по-людськи" перезахоронено.

"Співробітники КП "Миколаївська ритуальна служба" вирішили не робити вихідного в процесі очищення кладовища в Тернівці від сміттєвої купи, яка упродовж багатьох років привільно почувалася у самому центрі. Звільнена площа становитиме близько 100 квадратних метрів. Після перевірки на наявність поховань, можна буде говорити про придатність цієї території для нових поховань спочилих місцевих жителів. Ну а до цього співробітникам КП належить провести людське поховання знайдених в цій купі людських останків", – мовиться на сайті КП.



Рештки виявили у несанкціонованому сміттєвому звалищі

До слова, раніше на Тернівському кладовищі невідомі викопали з місць поховань старовинні, так звані "козачі" хрести та просто викинули їх в загальну гору сміття. Як вважає Михайло Трофанюк, це зробили місцеві жителі, аби поховати своїх родичів, передає ресурс "Новости N".



Усі людські останки буде перезахоронено