Человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды, – ЮНЕСКО
Уже в ближайшее десятилетие человечеству грозит глобальная нехватка воды. Более того, ситуация с дефицитом водных ресурсов ухудшится на фоне других проблем, например, последствий пандемии коронавируса.
Источник:ЮНЕСКО
Так, к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, который посвящен Всемирному дню водных ресурсов.
Читайте также Арктика может снова стать зеленой, – ученые предупредили о последствиях потепления
Доклад ЮНЕСКО
В докладе подчеркнули, что проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей – очень актуальна. Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы сохранить водные ресурсы, поэтому необходимо правильно оценивать их стоимость.
По словам гендиректора ЮНЕСКО Одри Азулы, вода нужна не только для употребления.
Вода – это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 миллиардов человек не имеют прямого доступа,
– заметила Азула.
Нехватка воды в мире: что известно
- Эксперты ЮНИСЕФ заявили, что в мире каждый 5 ребенок имеет проблему нехватки воды. Всего это около 450 миллионов детей.
- Наибольшая доля таких детей проживает в Восточной и Южной Африке.
- Кстати, 22 марта, по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день водных ресурсов.
Поделиться новостью