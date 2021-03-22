Уже в ближайшее десятилетие человечеству грозит глобальная нехватка воды. Более того, ситуация с дефицитом водных ресурсов ухудшится на фоне других проблем, например, последствий пандемии коронавируса.

Так, к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, который посвящен Всемирному дню водных ресурсов.

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Доклад ЮНЕСКО

В докладе подчеркнули, что проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей – очень актуальна. Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы сохранить водные ресурсы, поэтому необходимо правильно оценивать их стоимость.

По словам гендиректора ЮНЕСКО Одри Азулы, вода нужна не только для употребления.

Вода – это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 миллиардов человек не имеют прямого доступа,

– заметила Азула.

Нехватка воды в мире: что известно

Эксперты ЮНИСЕФ заявили, что в мире каждый 5 ребенок имеет проблему нехватки воды. Всего это около 450 миллионов детей.

Наибольшая доля таких детей проживает в Восточной и Южной Африке.

Кстати, 22 марта, по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Обратите внимание! Нехватка воды есть и в оккупированном Крыму. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после аннексии Крыма Россией водоснабжение перекрыли. Сейчас на полуострове массово высыхают водоемы.