Людство може зіткнутись із глобальним дефіцитом води, – ЮНЕСКО
Вже у найближче десятиліття людству загрожує глобальна нестача води. Ба більше, ситуація із дефіцитом водних ресурсів погіршиться на тлі інших проблем, наприклад, наслідків пандемії коронавірусу.
Джерело:ЮНЕСКО
Так, до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%. Про це мовиться у щорічній доповіді ЮНЕСКО, яка присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів.
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Доповідь ЮНЕСКО
У доповіді наголосили, що проблема забезпечення жителів Землі водою для задоволення гігієнічних потреб – дуже актуальна. Світ докладає недостатньо зусиль, щоб зберегти водні ресурси, тому необхідно правильно оцінювати їх вартість.
За словами гендиректорки ЮНЕСКО Одрі Азули, вода потрібна не тільки для вживання.
Вода – це наш найцінніший ресурс, "блакитне золото", до якого більш як 2 мільярди людей не мають прямого доступу,
– зауважила Азула.
Брак води у світі: що відомо
- Експерти ЮНІСЕФ заявили, що в світі кожна 5 дитина має проблему нестачі води. Загалом це близько 450 мільйонів дітей.
- Найбільша частка таких дітей проживає у Східній і Південній Африці.
- До речі, 22 березня, за ініціативою Організації Об'єднаних Націй, відзначають Всесвітній день водних ресурсів.
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