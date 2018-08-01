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Человечество использовало последние экоресурсы, которые планета может восстановить за год

65 Читати новину українською
Люди использовали последние ресурсы, которые планета может восстановить за год
Люди использовали последние ресурсы, которые планета может восстановить за год / vezha.vn.ua

1 августа человечество использовало все ресурсы, которые планета может восстановить в течение года.

Такую статистику показывают данные Global Footprint Network.

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Сейчас человечество использует больше экологических ресурсов, чем природа может восстановить. Этому способствуют чрезмерный вылов рыбы, вырубка лесов, большее количество выбросов углекислого газа в атмосферу, чем экосистема может поглотить.

Забруднення довкілля викидами
Загрязнение окружающей среды выбросами

Впервые концепцию Всемирного дня экологического долга предложил Эндрю Симмс из New Economics Foundation. В 2006 году они объединились с Global Footprint Network и запустили первую кампанию по расчету экологического долга. Тогда Всемирный день экологического долга наступил в октябре.

Екологічна катастрофа Китаю
Экологическая катастрофа Китая

Рассчитать свой экологический след можно в калькуляторе, а также узнать, какой экологический след оставляет каждая страна. Начинать уменьшать свой экологический след можно с обычных экологических привычек, например, отказаться от пластиковых пакетов и трубочек, отдавая предпочтение свежим продуктам местного производства и местным производителям одежды. Также можно носить воду в многоразовой бутылке и пытаться сортировать мусор согласно правилам.

Теги: Экология
Источник: 24 Канал
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