Человечество использовало последние экоресурсы, которые планета может восстановить за год

1 августа человечество использовало все ресурсы, которые планета может восстановить в течение года.

Такую статистику показывают данные Global Footprint Network.

Читайте также: "Зеленый" фестиваль: RespublicaFEST вернет стоимость билетов эко-френдли посетителям

Сейчас человечество использует больше экологических ресурсов, чем природа может восстановить. Этому способствуют чрезмерный вылов рыбы, вырубка лесов, большее количество выбросов углекислого газа в атмосферу, чем экосистема может поглотить.



Загрязнение окружающей среды выбросами

Впервые концепцию Всемирного дня экологического долга предложил Эндрю Симмс из New Economics Foundation. В 2006 году они объединились с Global Footprint Network и запустили первую кампанию по расчету экологического долга. Тогда Всемирный день экологического долга наступил в октябре.



Экологическая катастрофа Китая

Рассчитать свой экологический след можно в калькуляторе, а также узнать, какой экологический след оставляет каждая страна. Начинать уменьшать свой экологический след можно с обычных экологических привычек, например, отказаться от пластиковых пакетов и трубочек, отдавая предпочтение свежим продуктам местного производства и местным производителям одежды. Также можно носить воду в многоразовой бутылке и пытаться сортировать мусор согласно правилам.