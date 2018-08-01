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Людство використало останні екологічні ресурси, які планета може відновити за рік

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Люди використали останні ресурси, які планета може відновити за рік
Люди використали останні ресурси, які планета може відновити за рік / vezha.vn.ua

1 серпня людство використало всі ресурси, які планета може відновити протягом року.

Таку статистику показують дані Global Footprint Network.

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Зараз людство використовує більше екологічних ресурсів, ніж природа може відновити. Цьому сприяє надмірне виловлення риби, вирубка лісів, більша кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу, ніж екосистема може поглинути.

Забруднення довкілля викидами
Забруднення довкілля викидами

Уперше концепцію Всесвітнього дня екологічного боргу запропонував Ендрю Сіммс з New Economics Foundation. 2006 року вони об’єдналися з Global Footprint Network та запустили першу кампанію з розрахування екологічного боргу. Тоді Всесвітній день екологічного боргу настав у жовтні.

Екологічна катастрофа Китаю
Екологічна катастрофа Китаю

Розрахувати свій екологічний слід можна в калькуляторі, а також дізнатися, який екологічний слід залишає кожна країна. Починати зменшувати свій екологічний слід можна зі звичайних екологічних звичок, наприклад, відмовитися від пластикових пакетів і трубочок, надаючи перевагу свіжим продуктам місцевого виробництва і місцевим виробникам одягу. Також можна носити воду в багаторазовій пляшці та намагатися сортувати сміття згідно правил.

Теги: Екологія
Джерело: 24 Канал
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