Мужчине из Бразилии 47 лет. У него по четыре рога с обеих сторон головы. Кроме того, несколько имплантов у него под кожей лба. Сам Мишель Праддо рассказывает, что является третьим человеком в мире, которому удалили кончик носа. Заметим, что это очень опасная процедура.

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Рекордсмен по роговым имплантам

Мишель поражает всех своей внешностью. А это количество имплантатов на его голове позволило ему побить рекорд Гиннеса. А чтобы подтвердить свой рекорд, он отправился в Италию, где принял участие в телепрограмме "Lo Show Dei Record".

Это любопытно! У предыдущего рекордсмена было чуть ли не вдвое меньше имплантатов в голове. Их общее количество – 18.

Это было нечто очень особенное и сюрреалистическое. Осуществилась мечта попасть в Книгу рекордов Гиннеса, а также поехать в Европу,

– заметил он.

Мужчина тронут тем, что смог побить рекорд. Он заметил, что это опыт, который он сохранит в своем сердце и памяти.

Годами менял свое тело

Мишель, которого все знают как "Человек-Сатану", на протяжении многих лет работал над модификацией тела. Все для того, чтобы обрести дьявольскую внешность.



Тело мужчины более 80% покрыто татуировками / Фото с инстаграма "Человека-Сатаны"

Заметим, что Мишель – тату-мастер с 25-летним стажем. Человек прошел несколько процедур, чтобы изменить свое тело. Он удалил себе уши, нос, соски и безымянный палец. Кроме того, более 80% его тела, включая глазные яблоки, покрыты татуировками. Из любопытного, Мишель один из своих ампутированных сосков не выбросил, а съел.

К слову, он не планирует останавливаться на достигнутом. Он стремится получить титул человека, прошедшего наибольшее количество модификаций своего тела в мире.

Заметим, что Мишель женат вот уже 10 лет. Его любимая Кэрол, к слову, носит титул "Женщина-демон". Она сама совершила немало модификаций и помогла на этом пути своему мужу.

Я татуировщик уже 25 лет, большинство своих татуировок я делаю у тату-мастеров и профессионалов. Я сосредотачиваюсь на черных и грубых татуировках, то есть таких, где вы закрашиваете значительную часть тела,

– заметил он.



Для перевоплощения мужчина удалил кончик носа / Фото newsflash

Мужчина добавил, что обладает высокой терпимостью к боли. И что не прочь выдержать еще большее количество процедур, чтобы достичь поставленных им целей. В то же время он признался, что гораздо больше страдает после процедур, чем во время них.