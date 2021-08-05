Незнакомец среди обычных пассажиров

Летом 1954 года в токийский аэропорт прибыл очередной международный рейс. Из самолета вышли все пассажиры и, как обычно, выстроились в очередь на паспортный контроль. Ничего не предвещало проблемы, работники аэропорта один за другим пропускали приезжих, пока очередь не дошла до этого мужчины.

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Несмотря на то, что молодой человек никак не выделялся из толпы, имел вид среднестатистического человека европейской внешности, именно он доставил немало хлопот правоохранительной службе. Проблема заключалась в паспортных данных мужчины, а именно – стране его происхождения.

Работник аэропорта никак не мог понять, откуда прибыл этот мужчина. Во всех официальных документах, которые он имел при себе, было четко указано, что его родное государство называется Тауред. Однако никто из присутствующих во время этого инцидента не знал страны с подобным наименованием.



Незнакомец из так называемого государства Тауред / Фото Misterio a la orden

Так называемый Тауред был между Францией и Испанией

Наконец вновь прибывшему принесли карту мира и попросили указать на свою страну. Но такое решение лишь добавило путаницы этой истории. Недолго думая, мужчина указал на небольшую территорию, которая расположена между Францией и Испанией. Конечно, ни одного Тауреда там не было, вместо него на этом месте расположено княжество Андорра.

Этот факт якобы также искренне удивил молодого человека. Он продолжал уверять, что Тауред уже сотни лет существует именно на этом месте и не мог понять почему его задержали.



Карта, где якобы должно было быть государство Тауред / Фото Free World Maps

Все документы мужчины были действительными

Тогда правоохранители взялись тщательно проверять документы этого человека. К их большому удивлению они оказались неподдельными. Все печати были настоящими. Паспорт содержал действительные отметки из аэропортов многих стран мира, в том числе и из аэропорта неизвестного Тауреда. Также у мужчины были при себе деньги в валютах разных государств.

Кроме того, он уверял, что прилетает в Японию по делам не впервые. Сюда его якобы отправили в очередную рабочую командировку. Тогда было решено позвонить в компанию с которой, по словам мужчины, он сотрудничает. К его несчастью, в компании по неизвестным причинам не подтвердили, что ожидают гостя из Тауреда.



Паспорт неизвестного мужчины из Тауреда / Скриншот из видео

Поселили в отель, а он оттуда исчез

После долгих допросов пассажира в конфликт вмешалось Министерство иностранных дел Японии. Гостя решили временно поселить в гостиничный номер и содержать его там под охраной. Такие действия приняли из-за того что, согласно одной из версий правоохранителей, мужчина мог быть иностранным шпионом. За это время министерство должно было осуществить детальный осмотр документов приезжего и провести расследование. Однако узнать правду им так и не удалось.

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Утром правоохранителей ждало большое удивление. Открыв гостиничный номер, в котором был своеобразным образом заключен неизвестный мужчина, они обнаружили, что в комнате никого нет. Номер был полностью пустым, исчезли все документы и вещи, которые незнакомец имел при себе.

Однако самым загадочным было то, что исчез и загранпаспорт мужчины, который все это время якобы хранился в сейфе таможенной службы. У работников аэропорта и Министерства иностранных дел для подтверждения таинственного случая осталось лишь фото прибывшего и несколько служебных актов, которые они успели на него сложить. Среди всего прочего там отмечалось, что загадочный мужчина прекрасно владел несколькими языками.

История породила немало версий

Так этот случай оставил без ответов множество вопросов. Люди интересовались, почему неизвестного молодого человека, которого подозревали в шпионаже не доставили в тюремную камеру, а предоставили номер в гостинице. И как мог этот таинственный человек покинуть комнату под охраной, не оставляя никаких следов. Да и в конце концов, имела ли место эта история в реальной жизни, или это лишь фантазии и выдумки местных жителей.

Все, кому известно об этих событиях, пытаются объяснить мистическую ситуацию разными способами. Наиболее прозаическая версия утверждает, что причиной недоразумения мужчины и работника аэропорта стало обычное незнание иностранного языка. Возможно молодой человек отмечал, что Тауред это название его родного поселения в Андорре, а не доказывал, что на этом месте расположено одноименное государство.

Служащий токийского аэропорта и в самом деле мог спутать отметки, где в андоррском паспорте отмечают соответствующие пункты о месте жительства. Так возможно мужчину и вовсе не задерживали, а выяснили все обстоятельства довольно быстро и без проблем отпустили на территорию Японии.

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Однако сторонники мистификаций не верят в такой простой ход событий. Они пытаются найти причину загадочного появления и исчезновения мужчины, выдвигая различные фантастические версии.

Одни склонны считать, что молодой человек прибыл в Японию из другого времени , возможно – из будущего, в котором Андорра и впрямь станет государством под названием Тауред. Якобы мужчина как-то попал в пространственно-временной портал, и внезапно оказался в другом времени.

, возможно – из будущего, в котором Андорра и впрямь станет государством под названием Тауред. Якобы мужчина как-то попал в пространственно-временной портал, и внезапно оказался в другом времени. Другие – уверены, что этот неизвестный прибыл из параллельной реальности, которых во вселенной существует бесконечное количество. Все они якобы связаны между собой, поэтому иногда может случиться сбой в системе, и тогда человек попадает не на свой "маршрут". Когда же равновесие в этих мирах восстановилось, мужчина вернулся в свое измерение.

Возможно, в своей реальности он считает, что все эти события ему просто приснились.

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В конце концов, не исключено, что вся эта история лишь чья-то выдумка, ведь никакой информации в японских СМИ о подобном мистическом событии не было. Остались лишь давние служебные отчеты нескольких работников, которые можно объяснить разными способами.

С тех пор прошло уже 67 лет, поэтому найти подтверждение или опровержение этой истории от первоисточников не так уж легко. Это позволяет всем сторонникам необычайных теорий происхождения таинственного мужчины придумывать новые и совершенствовать существующие фантастические версии.