Незнайомець серед звичайних пасажирів

Улітку 1954 року у токійський аеропорт прибув черговий міжнародний рейс. З літака вийшли всі пасажири і, як зазвичай, вишикувалися у чергу на паспортний контроль. Нічого не віщувало проблеми, працівники летовища один за одним пропускали приїжджих, допоки черга не дійшла до цього чоловіка.

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Попри те що молодик ніяк не вирізнявся з натовпу, мав вигляд середньостатистичної людини європейської зовнішності, саме він завдав чимало клопотів правоохоронній службі. Проблема полягала у паспортних даних чоловіка, а саме – країні його походження.

Працівник аеропорту ніяк не міг зрозуміти звідки прибув цей чолов'яга. У всіх офіційних документах, які він мав при собі, було чітко зазначено, що його рідна держава називається Тауред. Проте ніхто з присутніх під час цього інциденту не знав країни з подібним найменуванням.



Незнайомець з так званої держави Тауред / Фото Misterio a la orden

Так званий Тауред був між Францією та Іспанією

Урешті новоприбулому принесли карту світу і попросили вказати на свою країну. Але таке рішення лише додало плутанини цій історії. Недовго думаючи, чоловік вказав на невелику територію, яка розташована поміж Францією та Іспанією. Звичайно, жодного Тауреду там не було, замість нього на цьому місці розташоване князівство Андорра.

Цей факт, нібито, також щиро здивував молодика. Він продовжував запевняти, що Тауред уже сотні років існує саме на цьому місці й не міг зрозуміти чому його затримали.



Карта, де нібито мала бути держава Тауред / Фото Free World Maps

Усі документи чоловіка були дійсні

Тоді правоохоронці взялися ретельно перевіряти документи цієї особи. На їхній превеликий подив вони виявилися непідробленими. Усі печатки були справжніми. Паспорт містив дійсні позначки з аеропортів багатьох країн світу, зокрема й з аеропорту невідомого Тауреду. Також у чоловіка були при собі гроші у валютах різних держав.

Окрім того, він запевняв, що прилітає у Японію в справах не вперше. Сюди його, нібито, відправили у чергове робоче відрядження. Тоді було вирішено зателефонувати у компанію з якою, за словами чоловіка, він співпрацює. На його нещастя, у компанії з невідомих причин не підтвердили, що очікують гостя з Тауреду.



Паспорт невідомого чоловіка з Тауреду / Скриншот з відео

Поселили в готель, а він звідти зник

Після довгих допитів пасажира у конфлікт втрутилося Міністерство закордонних справ Японії. Гостя вирішили тимчасово поселити в готельний номер і утримувати його там під охороною. Такі дії ухвалили через те що, згідно з однією з версій правоохоронців, чоловік міг бути іноземним шпигуном. За цей час міністерство мало здійснити детальний огляд документів приїжджого й провести розслідування. Проте дізнатися правду їм так і не вдалося.

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Уранці на правоохоронців чекало неабияке здивування. Відчинивши готельний номер, у якому був своєрідним чином ув'язнений невідомий чоловік, вони виявили, що в кімнаті нікого немає. Номер був повністю порожнім, зникли всі документи та речі, які незнайомець мав при собі.

Проте найбільш загадковим було те, що зник і закордонний паспорт чоловіка, який весь цей час нібито зберігався у сейфі митної служби. У працівників аеропорту та Міністерства закордонних справ для підтвердження таємничого випадку залишилося лише фото прибулого та декілька службових актів, які вони встигли на нього скласти. Серед усього іншого там зазначалося, що загадковий чоловік прекрасно володів декількома мовами.

Історія породила чимало версій

Так цей випадок залишив без відповідей безліч запитань. Люди цікавилися, чому невідомого молодика, якого підозрювали у шпигунстві не доставили в тюремну камеру, а надали номер у готелі. І як могла ця таємнича особа покинути кімнату під охороною, не залишаючи жодних слідів. Та й зрештою, чи мала місце ця історія в реальному житті, чи це лише фантазії і вигадки місцевих жителів.

Усі, кому відомо про ці події, намагаються пояснити містичну ситуацію різними способами. Найбільш прозаїчна версія стверджує, що причиною непорозуміння чоловіка та працівника аеропорту стало звичайне незнання іноземної мови. Можливо молодик зазначав, що Тауред це назва його рідного поселення в Андоррі, а не доводив, що на цьому місці розташована однойменна держава.

Службовець токійського аеропорту і справді міг сплутати позначки, де в андоррському паспорті зазначають відповідні пункти про місце проживання. Так можливо чоловіка й зовсім не затримували, а з'ясували всі обставини доволі швидко і без проблем відпустили на територію Японії.

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Проте прихильники містифікацій не вірять у такий простий перебіг подій. Вони намагаються знайти причину загадкової появи та зникнення чоловіка, висуваючи різні фантастичні версії.

Одні схильні вважати, що молодик прибув у Японію з іншого часу , можливо – з майбутнього, в якому Андорра й справді стане державою під назвою Тауред. Нібито чоловік якось потрапив у просторово-часовий портал, й раптово опинився в іншому часі.

, можливо – з майбутнього, в якому Андорра й справді стане державою під назвою Тауред. Нібито чоловік якось потрапив у просторово-часовий портал, й раптово опинився в іншому часі. Інші – впевнені, що цей невідомий прибув з паралельної реальності, яких у всесвіті існує нескінченна кількість. Усі вони нібито пов'язані між собою, відтак інколи може трапитися збій у системі, і тоді людина потрапляє не на свій "маршрут". Коли ж рівновага у цих світах відновилася, чоловік повернувся у свій вимір.

Можливо, у своїй реальності він вважає, що всі ці події йому просто приснились.

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Зрештою, не виключено, що вся ця історія лише чиясь вигадка, адже жодної інформації у японських ЗМІ про подібну містичну подію не було. Залишилися лише давні службові звіти кількох працівників, які можна пояснити різними способами.

З того часу минуло вже 67 років, тож знайти підтвердження чи спростування цієї історії від першоджерел не так вже й легко. Це дозволяє всім прихильникам надзвичайних теорій походження таємничого чоловіка вигадувати нові та вдосконалювати існуючі фантастичні версії.