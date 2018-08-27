Человек-легенда: почему Джона Маккейна называют одним из самых влиятельных политиков США

Прощание с человеком-легендой и другом Украины. Свои соболезнования семье Джона Маккейна высказывают не только политики, но и тысячи простых людей по всему миру. Похоронят 82-летнего сенатора в воскресенье, 2 сентября, на кладбище академии военно-морских сил в Аннаполисе, штат Мэриленд. А вот Дональда Трампа на похоронах не будет. Так завещал сам политик.

И соратники, и оппоненты, политики и простые люди по обе стороны океана благодарят Маккейна за патриотизм и верность принципам. В его родном штате люди несут цветы к дому ветеранов войны, ведь Маккейн был воином до того, как попал в политику.

Читайте также: Скончался Джон Маккейн: биография великого друга Украины

"Сенатора Маккейна с нами уже нет. Но его дух продолжает жить. Мы стоим здесь, чтобы все видели, что мы потеряли брата. И не забудем этого, не забывайте и вы", – сказал командир почетной гвардии ветеранов Феникса Дэвид Кораско.

Скончался Джон Маккейн – большой друг Украины

В знак скорби Белый дом приспустил флаг. А вот официальный некролог так и не выпустил. Публиковать его запретил Дональд Трамп из-за того, что его пресс-служба назвала Маккейна героем. А еще очевидно потому, что сенатор завещал не пускать на свои похороны Трампа. Оно и не удивительно. Ведь Трамп и Маккейн были заклятыми врагами еще до того, как Трамп сел в президентское кресло. Однопартиец критиковал его за позицию в отношении мигрантов, за резкие высказывания о женщинах, а затем за попытку отказа от "Обамакер" и встречи с Владимиром Путиным. Поэтому вместо теплых слов об одном из самых влиятельных политиков США, Трамп, как всегда, написал коротенький твит.

Мои глубочайшие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!

– говорилось в сообщении.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.

Почтили память сенатора Маккейна и украинцы. В Киеве к посольству США принесли цветы, поскольку сенатор Маккейн был большим другом для Украины. Он активно поддерживал нашу державу и резко осуждал политику Путина. Вносил законопроекты о жестких антироссийских санкциях. Активно продвигал в Конгрессе предоставление военной помощи Украине. Именно так называемый "закон Маккейна" заложил в бюджете США на следующий год 250 миллионов долларов помощи для нашего государства. А во время Майдана в 2013-м несколько раз посещал Киев.

Большая личность, которая была здесь вместе со мной накануне Нового года 31 декабря. Ее имя – Джон Маккейн. Крупный государственный деятель и большой друг Украины,

– отметил президент Украины Петр Порошенко.

Джон Маккейн за годы своей жизни завоевал доверие всего мира. Свою молодость он посвятил службе в военно-морских силах США. Был пилотом истребителя во время Вьетнамской войны и почти 6 лет провел в плену. В политику пришел в 45. Его 6 раз избирали сенатором, а в 2008-ом он даже баллотировался в президенты США. Во Вьетнаме для него открыли книгу соболезнования.

Он был не только воином, но и миротворцем. Конечно, он так же, как и все, воевал и страдал во время Вьетнамской войны. Однако, став сенатором, он делал все возможное для того, чтобы сблизить наши страны и укрепить отношения,

– прокомментировал посол США во Вьетнаме Дэниел Киртенбринк.

Последние годы политик, который воевал во Вьетнаме и провел пять лет в плену, вел борьбу против рака мозга. 25 августа ночью его сердце перестало биться. В среду, 29 августа, начнется официальная церемония прощания. Сначала ее проведут в Аризоне, которую сенатор представлял в Конгрессе в течение 35 лет. А потом гроб с телом Маккейна доставят в Вашингтон. Ее разместят под куполом Ротонды вашингтонского Капитолия. За всю историю, начиная с 1852-го года, Маккейн стал 13-м сенатором, кого почтили таким образом. Само же погребение состоится в Индианаполисе на кладбище академии военно-морских сил 2 сентября в родном штате сенатора.