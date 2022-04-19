Обстрелы начались посреди дня, когда многие жители города были не в укрытиях. Как выглядел город после этого – в эксклюзивном репортаже 24 канала.

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Россия убивает невинных людей

Россияне обстреляли в этот день сразу несколько жилых районов. Они повредили жилые многоэтажки и гражданскую инфраструктуру.

Во время первого обстрела пострадал микрорайон, где находился волонтерский центр. Тогда погиб человек, которому оторвало стопу. На тротуаре осталось много крови, пакеты и раскрытый зонтик.

Также в этот момент ранили 6 человек. Среди них были не только взрослые, но и дети. Во время второго обстрела уже погибли 3 человека.

Один из убитых Россией мужчин тогда просто вышел за водой. Однако он так и не вернулся домой, где его ждали родные.

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