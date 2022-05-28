Не готовы

И дело не в том, что люди какие-то не такие или у них другие политические предпочтения. Они просто не готовы.

Читайте также Какая цена "больших успехов" россиян на фронте

Даже когда говорят по 10 раз в день, что готовы. Даже когда другим говорят, что нужно быть готовыми. Даже когда сами искренне считают, что готовы.

Это касается не только гражданских. Это и у военных. Ибо реальность первых дней войны, когда артой и точками жгли сотни единиц техник и расстреливали колонны из гражданских автомобилей под Харьковом, это совсем другая реальность, чем на фронте.

Очень много случаев, когда общество переоценивает себя и недооценивает врага.

Новая "зрада"

Очень много "зрады" от новоиспеченных "зрадо*бов", которые сделали себе "имя" на ниве государственной борьбы со "зрадой" за прошлые годы.

Чем ближе к разрывам снарядов – тем меньше "зрады". Тем меньше времени и сил на то, чтобы бесконечно повторять одно и то же.

Чем ближе к смерти – тем дальше от мира иллюзий. Чем ближе к горю – тем больше понимание того, что сейчас главное, а что второстепенное.

Нужно собраться

Сейчас самое важное собраться в кучу и держаться за стойкость, как за главную черту, прежде всего, для себя. Потому что сейчас все решает стойкость. Каждый день. Каждый час.

Выстоим – победим. Не выстоим – умрем. Почему-то многим стало казаться, что все уже прошло. Но это иллюзия. Которая рождает неготовность к реальности.

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: