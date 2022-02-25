Об этом в эфире 24 канала сказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он отметил, что Украина требует переговоров.
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"Путин понимает, что получает отпор от украинских военных, которого точно не ожидал", – пояснил Вениславский.
Чем больше они (россияне – 24 канал) вернутся в целлофановых мешках и гробах – тем быстрее Путин пойдет на переговоры и договорится о том, что он не только прекратит войну, но и компенсирует потери, которые понесла Украина,
– добавил он.
Вениславский в эфире 24 канала: смотрите видео