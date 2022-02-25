Про це в ефірі 24 каналу сказав представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський. Він зазначив, що Україна вимагає переговорів.

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"Путін розуміє, що отримує відпір від українських військових, якого точно не очікував", – пояснив Веніславський.

Чим більше вони (росіяни – 24 канал) повернуться у целофанових мішках і трунах – тим швидше Путін піде на перемовини і домовиться про те, що він не лише припинить війну, але й компенсує втрати, яких зазнала Україна,

– додав він.

Веніславський в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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