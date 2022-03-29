Флешмоб "200-х" начался
Естественно, это потери, растянутые во времени. Поскольку во Владивосток и Мурманск только начали приходить трупы солдат, погибших еще в феврале.
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В РФ только сейчас начинают хоронить оккупантов, ликвидированных в феврале / Скриншот видео
Динамика очень сильно падает по сравнению с предыдущими днями. По-видимому, российской печати запрещают писать о потерях.
И хотя статистика необратимых потерь в России занижается всеми способами, эта война – катастрофа для Кремля. Чем больше будет лгать Россия своему населению, тем тяжелее будет их похмелье.
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