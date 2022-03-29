Флешмоб "200-х" розпочався
Звісно, це втрати, розтягнуті у часі. Оскільки, у Владивосток і Мурманськ тільки почали приходити трупи солдатів, які загинули ще у лютому.
Рекомендуємо Росія знову використала жителів Донбасу найбільш скотинячим чином
У РФ лише зараз починають ховати окупантів, ліквідованих у лютому / Скриншот відео
Динаміка дуже сильно падає в порівнянні із попередніми днями. Мабуть, російській пресі забороняють писати про втрати.
І хоча статистика необоротних втрат в Росії занижується всіма способами, ця війна є катастрофою для Кремля. Чим більше буде брехати Росія своєму населенню, тим тяжчим буде їхнє похмілля.
Актуально – Путін встановив для Шойгу дедлайн завершення війни в Україні: дивіться відео